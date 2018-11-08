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На выходных ограничат движение по улицам Бельского и Червякова
Новости Беларуси. В выходные из-за ремонта дорог будет ограничено движение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Улицу Бельского будут асфальтировать, а на Червякова будут ремонтировать теплотрассу. Движение общественного транспорта изменят. Водителям и пассажирам придётся скорректировать привычный маршрут.
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Новости Беларуси. В выходные из-за ремонта дорог будет ограничено движение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Улицу Бельского будут...
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