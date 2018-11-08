10 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке на Голодеда

Новости Беларуси. Десять человек спасены на пожаре в многоэтажке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Огонь вспыхнул на Голодеда в одной из квартир на первом этаже. Пожарные обнаружили хозяйку квартиры в коридоре. Она была без сознания. Женщину доставили в больницу.





Причиной пожара возможно стало неосторожное обращение с огнем при курении.