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10 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке на Голодеда
Новости Беларуси. Десять человек спасены на пожаре в многоэтажке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Огонь вспыхнул на Голодеда в одной из квартир на первом этаже. Пожарные обнаружили хозяйку квартиры в коридоре. Она была без сознания. Женщину доставили в больницу.
Причиной пожара возможно стало неосторожное обращение с огнем при курении.
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Новости Беларуси. Десять человек спасены на пожаре в многоэтажке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Огонь вспыхнул на Голодеда в одной из...
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