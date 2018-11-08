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10 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке на Голодеда

09.11.2018 22:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Десять человек спасены на пожаре в многоэтажке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

10 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке на Голодеда

Огонь вспыхнул на Голодеда в одной из квартир на первом этаже. Пожарные обнаружили хозяйку квартиры в коридоре. Она была без сознания. Женщину доставили в больницу.

10 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке на Голодеда

Причиной пожара возможно стало неосторожное обращение с огнем при курении.
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Десять человек спасены на пожаре в многоэтажке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  Огонь вспыхнул на Голодеда в одной из...
 
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