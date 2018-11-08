|
Как робот Аватар поможет детям-инвалидам? Стартовал проект «100 идей для Беларуси»
Новости Беларуси. Агротехнологии, энергоэффективность и новые модели роботов: молодежь Заводского района представила новые идеи для Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 8-й раз стартовал проект «100 идей для Беларуси». Сегодня – районный этап. Студенты вузов и колледжей представили автоматические установки пожаротушения, которые помогут ликвидировать огонь ещё быстрее.
Придумали и робота Аватара. Он поможет детям-инвалидам социализироваться. С помощью смартфона из дома можно подключиться к роботу и наблюдать за окружающим миром, общаться со сверстниками. Победителей определят в трех возрастных группах. Финал – в феврале.
Ян Прохоревич, студент УО «Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С. Высоцкого»:
Алексей Мелещеня, депутат Минского городского Совета депутатов:
Новости по теме
Управлять спутником и продегустировать космическую еду. Как проходит Фестиваль науки в Ботаническом саду?
Меньше будет мелкотемья и патентов, которые лежат на полке. Мясникович о создании Института государственных экспертов в Беларуси
‡агрузка...
Полицейские рассматривают нападение в Мельбурне как теракт
Крупный пожар стёр с лица земли американский город Парадайс
Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов
С 1 января для граждан стран ЕАЭС лимит ввоза товаров снизится до 500 евро
Новости экономики за 09.11.2018
Фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» получил Гран-при «Лiстапада-2018»
В Италии введён режим чрезвычайного положения из-за масштабного наводнения
Фильм «Юли» возглавил рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Агротехнологии, энергоэффективность и новые модели роботов: молодежь Заводского района представила новые идеи для Беларуси, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)