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Афиши, архивные фото, гравюры: Несвижский замок приглашает на выставку
Новости Беларуси. Национальному историко-культурному музею-заповеднику «Несвиж» – 25 лет. К юбилею сотрудники подготовили экспозицию в одном из залов знаменитого Несвижского замка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Среди экспонатов архивные фотографии, древние гравюры и афиши самых разных мероприятий. Выставка рассказывает и об особенностях реконструкции дворцового ансамбля.
Алексей Будник, заведующий сектором по научно-экскурсионной работе «Дворцовый ансамбль» Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж»:
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Новости Беларуси. Национальному историко-культурному музею-заповеднику «Несвиж» – 25 лет. К юбилею сотрудники подготовили экспозицию в одном из залов...
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