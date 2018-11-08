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Методы обучения детей с ограниченными возможностями обсудили на семинаре в Минске
Новости Беларуси. Обучение детей с ограниченными возможностями. Научно-практический семинар «Инклюзивное процессы в образовании» прошел в Минском областном институте развития образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На семинаре педагоги обсудили организацию инклюзивного обучения и воспитания, рассмотрели способы оказания психологической поддержки родителей. Перед белорусскими коллегами выступили и сотрудники российских университетов. Мероприятие приурочено к 25-летию существования на Минщине системы специального образования.
Светлана Феклистава, заместитель директора Института инклюзивного образования БГПУ:
Всего участниками семинара стали около 150 руководителей и педагогов. Кстати, была организована и культурная программа: гостей порадовали концертом, а также представили выставку детей с нарушением слуха.
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Новости Беларуси. Обучение детей с ограниченными возможностями. Научно-практический семинар «Инклюзивное процессы в образовании» прошел в Минском областном...
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