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В Горках прошел День призывника (+ВИДЕО)

09.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Сегодня в Горках прошел день призывника –  60 молодых людей из нашего района отправятся  на службу в рядах Вооруженных Сил Беларуси. Торжественные мероприятия по этому поводу прошли во втором отдельном стрелковом батальоне в/ч 6713.

С напутствием к будущим солдатам обратились почетные гости, были организованы демонстрация образцов оружия и  показательные выступления кинологов.

В Горках прошел День призывника (+ВИДЕО)

В Горках прошел День призывника (+ВИДЕО)

В Горках прошел День призывника (+ВИДЕО)

«Я сам служил и понимаю всю ту ответственность, которая ложится на вас. Служите честно, добросовестно и будьте спокойны – вас ждут люди, которые верят в вас»

Сергей Прудников, заместитель председателя райисполкома

 

В Горках прошел День призывника (+ВИДЕО)

В Горках прошел День призывника (+ВИДЕО)

В Горках прошел День призывника (+ВИДЕО)

«Служба в армии имеет много плюсов. Не ищите минусы – их хватает и в повседневной жизни. Служите так, чтобы не было стыдно, в первую очередь, перед самими собой. Среди вас есть, возможно, будущие руководители. Так вот: прежде чем руководить кем-то, нужно научиться подчиняться самому. В армии это очень важно»

Подполковник Александр Шкиндеров, военный комиссар Горецкого и Дрибинского районов

 

В Горках прошел День призывника (+ВИДЕО)

В Горках прошел День призывника (+ВИДЕО)

«Можно оснащать армию современной техникой, но без духовной составляющей все это будет  пустым звуком. Дай вам Бог быть достойными своих предков. Пусть армия поможет вашему становлению как мужчин»

Протоиерей Сергий Мосур, благочинный церквей Горецкого округа

 

В Горках прошел День призывника (+ВИДЕО)

В Горках прошел День призывника (+ВИДЕО)

«В первое время будет тяжело – морально и физически. Пока не привыкнете к распорядку. Соблюдайте армейский устав неукоснительно и все будет в порядке»

Капитан Павел Ищук, начальник группы призыва на военную службу 

 

В Горках прошел День призывника (+ВИДЕО)

В Горках прошел День призывника (+ВИДЕО)

В Горках прошел День призывника (+ВИДЕО)

 

Фото Михаила ЛЕВЦОВА

 
Теги: Могилев
 
 
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Сегодня в Горках прошел день призывника –  60 молодых людей из нашего района отправятся  на службу в рядах Вооруженных Сил Беларуси. Торжественные мероприятия по...
 
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