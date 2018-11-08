База отдыха «Мерея» в Ленино признана небезопасной

Работники Горецкого РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям объектов базы отдыха «Мерея» ЧУПП «Прометей», генеральным директором которого является Анатолий Федорович.

В ходе проведенного мониторинга были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

— наружная эвакуационная дверь из помещения столовой устроена открывающейся в направлении, препятствующем эвакуации. В помещении столовой допущено размещение посадочных мест свыше 50 человек, при этом параметры путей эвакуации и их количество не соответствуют требованиям, предъявляемым к помещениям с таким количеством одновременно находящихся в нем человек;

— замки на дверях, расположенных на путях эвакуации из здания столовой, не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;

— объекты базы отдыха не обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами оснащения. Также имеются огнетушители, которые в установленный срок не были подвергнуты перезарядке;

— не разработаны планы эвакуации людей при пожаре из здания столовой по форме, определенной постановлением МЧС Республики Беларусь № 21;

— здание столовой не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, а также системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.

К тому же база отдыха не оборудована стендом с информацией о пожарной безопасности.

Одновременно с этим директором базы отдыха Александр Таранов не организовал разработку инструкций по пожарной безопасности, а также не обеспечивается проведение противопожарных инструктажей с работниками объекта.

По результатам проведенного мониторинга руководству предприятия направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений противопожарных требований и установлены сроки информирования районного отдела по ЧС об их устранении.

Дмитрий КОЗЛОВ, первый заместитель начальника Горецкого РОЧС