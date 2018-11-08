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База отдыха «Мерея» в Ленино признана небезопасной
09.11.2018 — Разное | Горецкий вестник
Работники Горецкого РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям объектов базы отдыха «Мерея» ЧУПП «Прометей», генеральным директором которого является Анатолий Федорович.
В ходе проведенного мониторинга были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.
— наружная эвакуационная дверь из помещения столовой устроена открывающейся в направлении, препятствующем эвакуации. В помещении столовой допущено размещение посадочных мест свыше 50 человек, при этом параметры путей эвакуации и их количество не соответствуют требованиям, предъявляемым к помещениям с таким количеством одновременно находящихся в нем человек;
— замки на дверях, расположенных на путях эвакуации из здания столовой, не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа;
— объекты базы отдыха не обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами оснащения. Также имеются огнетушители, которые в установленный срок не были подвергнуты перезарядке;
— не разработаны планы эвакуации людей при пожаре из здания столовой по форме, определенной постановлением МЧС Республики Беларусь № 21;
— здание столовой не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации, а также системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией.
К тому же база отдыха не оборудована стендом с информацией о пожарной безопасности.
Одновременно с этим директором базы отдыха Александр Таранов не организовал разработку инструкций по пожарной безопасности, а также не обеспечивается проведение противопожарных инструктажей с работниками объекта.
По результатам проведенного мониторинга руководству предприятия направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений противопожарных требований и установлены сроки информирования районного отдела по ЧС об их устранении.
Дмитрий КОЗЛОВ, первый заместитель начальника Горецкого РОЧС
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Работники Горецкого РОЧС провели мониторинг соответствия противопожарным требованиям объектов базы отдыха «Мерея» ЧУПП «Прометей», генеральным директором...
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