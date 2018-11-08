Горецкая гимназия вернулась с наградами из Минска

Хорошей новостью в туманное утро понедельника поделились с редакций педагоги гимназии № 1 — очередные награды привезли детские творческие коллективы и индивидуальные исполнители в родную альма-матер из Минска. Ребята демонстрировали свои таланты на IV Меж­дународном фестивале-конкурсе «Творчество без границ» и II Республиканской научно-практической конференции имени И. О. Ахремчика «Я в мире творчества».

Как рассказывают педагоги-руководители, в этом году фестиваль «Творчество без границ» длился три дня: с 30 октября по 1 ноября. Он был посвящен, можно сказать, единению народов на уровне искусства. Цель его — создать для детей и молодежи своего рода творческое общение, выявить новые таланты, дать возможность ознакомиться с образцами национальной культуры и искусства различных стран. В конкурсе приняли участие индивидуальные исполнители и творческие коллективы из Беларуси, России, Украины, Молдовы, Литвы, Италии, Германии. По словам участников, интересно была построена программа фестиваля. Каждую страну в визитке представлял свой цветок. Например, Беларусь — василек, Россию — ромашка, а Украину — подсолнух.





Стоит отметить, что данный конкурс состоял из двух этапов: заочного и очного. Первый был дистанционным. Участники присылали свои видеоматериалы в Минск. Поступили работы от 480 творческих коллективов и от более индивидуальных исполнителей. Записи и заявки рассматривало компетентное жюри. В итоге — путевку во второй этап, проходящий в столице, получали лучшие из лучших. 1300 участников были приглашены в финал. Среди них и 27 ребят из гимназии № 1 нашего города (4 индивидуальных исполнителя и 3 творческих коллектива).

Итак, в номинации «Академический вокал. Соло» четвероклассник Иван Ларченко завоевал Диплом I степени (учитель Елена Ларченко). Кстати, Иван в прошлом году также был победителем данного конкурса. Тогда он выступал с эстрадной композицией.

Диплом участника фестиваля в номинации «Вокальный жанр. Эстрада» вручили Владиславу Дворякову (руководитель Ирина Филипцова).

Самой маленькой участнице шестилетней Валерии Янкович дебютное выступление в номинации «Художественное слово» принесло «бронзу». Также диплом участника конкурса в данном жанре вручили Виктории Максимовой (преподаватель Светлана Шекина).





В номинации «Инструментальный жанр» у горецких ребят две награды. Ансамбль гитаристов «Менестрели» в составе Дарьи Чуковой, Давида Кукурузяка и Ильи Воробьева под руководством Елены Артышук завоевал Диплом II степени. А награду третьей степени привезли Анна Васильева и Александра Климина — дуэт ложкарей «Забава» (учитель Инна Балдовская).





Победителем конкурса в номинации «Хореография» стал образцово-хореографический ансамбль гимназии № 1 «Карусель» под руководством Натальи Пташковой.

Также 1 ноября гимназисты завоевали награды на II Республиканской научно-практической конференции имени И. О. Ахремчика «Я в мире творчества». Диплом II степени в номинации «Музыкальное искусство» вручили Анастасии Медведевой, Анне Васильевой и Александре Климиной.

Поздравляем победителей и их учителей! Желаем им новых творческих идей и очередных побед.

В то время, когда материал был подготовлен в печать, в редакцию позвонила Елена Ларченко. Она с радостью рассказала, что с ней связались организаторы конкурса и сообщили неожиданную новость. Великолепное выступление Ивана Ларченко отметил член жюри, президент правления Итальянской фестивальной ассоциации, член Всемирной ассоциации фестивалей (WAF), певец, продюсер Микеле Пома. Он пригласил гимназиста принять участие в конкурсе классического пения в Италии. Пожелаем Ивану удачи в солнечной стране.

Валерия ДРОЗДОВСКАЯ