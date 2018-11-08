Почему отличаются цены на лекарства в разных горецких аптеках?

Житель города Иван Иосифович обратился в редакцию с вопросом о лекарствах. Почему отличаются цены на них в разных аптеках? Причем, в государственной, по словам собеседника, случается, цена даже выше, чем в коммерческой. Читатель ссылается на тот препарат, для приобретения которого врач выписывает ему рецепт, — лозартан. Поскольку вопрос, подумали мы, может быть интересен и другим читателям, наш коррес­пондент в поисках ответа посетил несколько аптек.





Кстати, в настоящее время в нашем городе и районе около двух десятков магазинов лекарств разных форм собственности — государственной и частной, из них только 3 в сельской местности — в Маслаках, Коптевке, Ленино. Все остальные находятся в райцентре.

Самая многочисленная сеть — у Могилевского РУП «Фармация», 9 аптек. Заведующая центральной районной аптекой № 33 Елена Галькова предоставила редакции по вопросу, интересующему читателя, следующую информацию: «Розничные цены на лекарственные средства формируются в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 11.08.2005 г. № 366 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику» на каждую партию товара и являются едиными для всей государственной аптечной сети области.

Лекарственные средства оте­чественного производства Могилевским РУП «Фармация» закупаются непосредственно у заводов-производителей по ценам, установленным и утвержденным предприятиями. Импортные — у первых импортеров лекарственных средств в Республику Беларусь и по контрактам от зарубежных производителей.

При формировании розничных цен на отечественные лекарственные средства торговая и оптовая надбавки применяются к отпускной цене завода-изготовителя, на импортные — к расчетной отпускной цене импортера. Расчетная отпускная цена формируется исходя из контрактной цены, пересчитанной в белорусские рубли по официальному курсу Национального банка.

Уровень применяемых надбавок при формировании цен ограничен и дифференцирован Указом № 366: по мере увеличения отпускной или же расчетной отпускной цены единицы лекарственного средства размер торговых и оптовых надбавок снижается.

Изменение розничных цен на отечественные лекарства может быть обусловлено ростом отпускной цены завода-изготовителя, на импортные — изменением курсов основных мировых валют на валютном рынке Республики Беларусь на момент получения лекарственных средств или же изменением контрактной цены. Реализация лекарств осуществляется в порядке поступления партий».

Елена Михайловна рассказала и о том, что делается для улучшения и доступности лекарственного обеспечения населения. Так, во всех государственных аптеках установлена скидка 5% жителям, достигшим пенсионного возраста; родителям, воспитывающим троих и более детей; родителям, имеющим детей в возрасте до 3 лет при реализации лекарств отечественного производства за полную стоимость. Скидка в размере 2% предоставляется всем обладателям дисконтной карты Могилевского РУП «Фармация», платежной «Моцная картка», пластиковой карточки для медобслуживания на все лекарственные средства. Кроме этого в центральной аптеке № 33 каждую среду все товары реализуются со скидкой до 10%. До 9 утра ежедневно покупателям предоставляется скидка на все товары в 10% (не выше размера торговой надбавки).

Предприятие имеет справочную службу, необходимую информацию о ценах в государственных аптеках можно получить по телефону 169. Полная информация о скидках и условиях их предоставления есть в торговых залах аптек.

В аптеке пятой категории № 61 ООО «Искамед», что по ул. Якубовского, 24, лекарства белорусских производителей можно купить со скидкой 10% с утра до 13.00. Заведующая аптекой Татьяна Журавлева сразу же сделала акцент на то, что цена зависит в первую очередь от производителя. В этой коммерческой аптеке готовы отпустить лекарства по рецептам, естественно, только платным.

Примерно по такой же цене, с разницей в несколько копеек, предлагался лозартан белорусских производителей и в аптеке № 46 ЗАО «Медфарм» (брэнд «Добрыя лекі») по ул. Сурганова. Заведующая Марина Базекина привела цены на импортные аналоги лозартана: сентор, лориста. Они значительно выше, на 2-3 рубля. В этой аптеке нет дисконтных карт и скидок. Как пояснила заведующая, потому, что наценка на лекарственные средства в этой сети минимальная.

Не стану отягощать читателей цифрами, ограничусь собственными наблюдениями. Цены на названное лекарство белорусских производителей примерно одинаковые, с небольшой разницей. Один и тот же препарат действительно может быть где-то дешевле, где-то на несколько копеек дороже. Это зависит и от производителя, и от наценки, и даже от времени закупок. Новое поступ­ление лекарств может быть и с новой ценой. Е. М. Галькова считает такую ситуацию нормальной. Это как в магазине: кто что выбирает. Не зря же фармацевты, отпуская препарат даже по рецепту, предлагают выбор, какой производитель предпочтительнее для пациента.

В помощь всем нам может быть сайт tabletka.by. Здесь можно и поискать нужное лекарство, и узнать цену. Обновление информации по сети государственных аптек происходит каждые четыре часа. Это для тех случаев, когда есть время для выбора. Понятно, что в моменты, критические для нашего здоровья, над финансовой стороной вопроса, пожалуй, никто не задумывается.

Тамара ИВАНОВИЧ

Фото Михаила ЛЕВЦОВА