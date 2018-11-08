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«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси
Новости Беларуси. Дни призывника проходит в Беларуси. Молодежь знакомят с армейской жизнью, а также с особенностями службы в различных войсках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С августа молодых парней отбирают с учётом их здоровья и морально-психологического состояния. Отправка новобранцев к месту службы начнется с 15 ноября.
На день призывника Иван Семенцов пришел сразу после окончания четверти в школе. Молодой специалист работает учителем математики. Кроме этого, увлекается спортом: волейболом и стрельбой. Не удивительно, что медицинскую комиссию прошел без особых проблем. Поэтому служить направляют в элитные, внутренние войска МВД.
Иван Семенцов, призывник:
Через несколько дней они кардинально сменят дресс-код и прически. На сборном пункте звучат военные мотивы и чувствуется волнение. Не только призывников – в армию новобранцев провожают родные и близкие.
Наталья Михнюк, мама призывника:
Новое пополнение в армейских рядах от этого района – 70 парней. В ближайшее время они вряд ли увидятся снова. Одних отправят в сухопутные войска, других – ВВС или ПВО, а третьи и вовсе прошли жесткий отбор в подразделения сил специальных операций.
Петр Бутрим, СТВ:
Надо отметить, что при выборе военной специальности в военкомате всегда готовы идти навстречу.
Дмитрий Змеев, военный комиссар Каменецкого района:
Максим Каратаев также без пяти минут рядовой. Только у него двойная мотивация отслужить побыстрее. Сразу после армии молодой человек планирует жениться.
Максим Каратаев, призывник:
Совсем скоро их ждет курс молодого бойца, или насыщенный месяц азов воинской науки – строевой, стрелковой и физической подготовки. Затем присяга и жизнь по уставу – на год, полтора, или больше – для тех, кто в армейской службе найдет свое призвание.
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«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси
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Новости Беларуси. Дни призывника проходит в Беларуси. Молодежь знакомят с армейской жизнью, а также с особенностями службы в различных войсках, сообщили в...
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