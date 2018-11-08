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«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси

09.11.2018 22:38 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Дни призывника проходит в Беларуси. Молодежь знакомят с армейской жизнью, а также с особенностями службы в различных войсках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси

С августа молодых парней отбирают с учётом их здоровья и морально-психологического состояния. Отправка новобранцев к месту службы начнется с 15 ноября. 

«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси

На день призывника Иван Семенцов пришел сразу после окончания четверти в школе. Молодой специалист работает учителем математики. Кроме этого, увлекается спортом: волейболом и стрельбой. Не удивительно, что медицинскую комиссию прошел без особых проблем. Поэтому служить направляют в элитные, внутренние войска МВД.

«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси

Иван Семенцов, призывник:
Армия каждому должна быть нужной и полезной. Все-таки этот такой переходный момент становления из мальчика в мужчину.  

«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси

Через несколько дней они кардинально сменят дресс-код и прически. На сборном пункте звучат военные мотивы и чувствуется волнение. Не только призывников – в армию новобранцев провожают родные и близкие. 

«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси

Наталья Михнюк, мама призывника:
Сын закончил университет, магистратуру, стал молодым специалистом. Пришло время отслужить и в армии. Поэтому приняли решение, что отдадим долг родине, будем защищать.

«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси

Новое пополнение в армейских рядах от этого района – 70 парней. В ближайшее время они вряд ли увидятся снова. Одних отправят в сухопутные войска, других – ВВС или ПВО, а третьи и вовсе прошли жесткий отбор в подразделения сил специальных операций.

«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси

Петр Бутрим, СТВ: 
В приграничном, Каменецком, районе самая популярная запись в повестке – это пограничные войска. Для большинства важно служить недалеко от дома. Тем более, что на территории района действуют международный пункт пропуска и шесть пограничных застав.

Надо отметить, что при выборе военной специальности в военкомате всегда готовы идти навстречу.

«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси

Дмитрий Змеев, военный комиссар Каменецкого района:
Представитель воинской части привозит с собой свои психологические тесты, которые призывники проходят. И после прохождения этих тестов, выяснении морально-деловых качеств, призывник отбирается в определенную воинскую часть.

«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси

Максим Каратаев также без пяти минут рядовой. Только у него двойная мотивация отслужить побыстрее. Сразу после армии молодой человек планирует жениться.

«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси

Максим Каратаев, призывник:
Сейчас в ВС РБ служат два моих лучших друга. Один в ПВО, другой в войсках радиоэлектронной борьбы. Второй друг остался на контракте. Рассказывали про все нюансы, тонкости службы.

«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси

Совсем скоро их ждет курс молодого бойца, или насыщенный месяц азов воинской науки – строевой, стрелковой и физической подготовки. Затем присяга и жизнь по уставу – на год, полтора, или больше – для тех, кто в армейской службе найдет свое призвание.
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«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси

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Новости Беларуси. Дни призывника проходит в Беларуси. Молодежь знакомят с армейской жизнью, а также с особенностями службы в различных войсках, сообщили в...
 
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