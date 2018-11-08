ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов

09.11.2018 21:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Туман накрыл Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродненской, Гомельской и Минской областях, а также в самой столице, видимость на дорогах составляет 100−500 метров. Это уже привело к нескольким дорожно-транспортным происшествиям, в том числе со смертельным исходом. В Минском аэропорту отменили два рейса, десятки вылетов задерживаются.

Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов

С 6 утра в Минском аэропорту задержано 10 рейсов на прилёт и 5 на вылет. Несколько рейсов и вовсе было принято решение отменить – из Москвы и Калининграда.

Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов

Самолёт компании «Белавиа» летел из Питера, покружил над аэропортом, но приземлиться не рискнул. Улетел обратно. В таких ситуациях решение о посадке принимает командир экипажа самолёта, а не руководство аэропорта.

Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов

Ромина Саматханова, официальный представитель РУП «Национальный аэропорт «Минск»:
Тоже смотрим погоду, и пока она нас не радует. Скорее всего, будет туман, и задержки продолжатся. Аэропорт работает в штатном режиме и на производственных процессах именно аэропорта это никак не сказывается.

Ксения и Людмила Жмыря должны были вылететь в 13.20. В итоге в аэропорту провели дополнительных 3 часа.

Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов

Ксения и Людмила Жмыря:
Мы понимаем, что причина – погодные условия. «Аэрофлот» здесь не при чём. В принципе 2-3 часа не такая криминальная задержка.

Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов

Рагид Шарифов работает юристом в крупной компании, летит в Россию. К возникшей ситуации относится с пониманием.

Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов

Рагид Шарифов:
Лучше попозже, но нормально лететь. А погода? Мы не в силах её менять. Я считаю, что всё нормально.

Отслеживать время прибытия и отлёта самолётов можно в режиме реального времени. На сайте или с помощью телефона.

Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов

Евгений Поболовец, СТВ:
По прогнозам синоптиков туман на территории Беларуси сохранится до завтрашнего обеда. Но затем ожидается другая природная аномалия. Минусовая температура ночью, мокрый снег с дождём и как следствие – гололедица на дорогах страны.

Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов

В условиях плохой видимости страна живет уже вторые сутки. По утрам видимость на дорогах не превышает ста метров. Как итог – многочисленные пробки и ДТП. Не обошлось и без серьёзных аварий.

Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов

Так, в Вороновском районе школьный автобус столкнулся с погрузчиком – водитель госпитализирован. Пострадали двое детей. А в Витебске на пешеходном переходе сбили женщину, хотя водитель ехал не быстро.

Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов

Александр Козючиц, официальный представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома:
Водитель поясняет, что женщину он не заметил. Двигался на небольшой скорости. А уже в момент удара увидел женщину. Опёрлась руками на капот, её откинуло, упала на асфальт, тем самым причинив себе телесные повреждения.

Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов

У женщины – перелом позвоночника. Говорит, что видела автомобиль, но стала переходить дорогу. В ГАИ напоминают, что в таких погодных условиях не всё зависит от реакции водителя.

Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручения УГАИ МВД Беларуси:
На скользкой дороге экстренное торможение может привести к заносу транспорта. Пешеходам крайне важно переходить только в установленных местах, заранее убедившись, что все авто успели остановиться и их пропускают.

Илья Коробков приехал из Питера. Там такая погода почти каждый день. Как правильно переходить дорогу, помнит со школьной скамьи.

Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов

Илья Коробков, турист:
Мы из Питера. И там такие туманы бывают часто. Когда мы переходим, смотрим налево, переходим до середины, смотрим направо. Вот так пересекаем проезжую часть.

Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов

Сегодня туманный Минск похож не только на Питер. В соцсетях называют город «Туманным Бульбионом». А шутка про Сайлен Хилл в трендах вторые сутки.
Новости по теме

ГАИ и МЧС предупреждают о сложной обстановке на дорогах Беларуси в связи с туманом

Беларусь окутало плотное облако тумана. Синоптики обещают туман, мокрый снег и гололёд на выходные

8 ноября в Беларуси туманы и до +12°С

До +16°С ожидается в Беларуси в понедельник 5 ноября

Сюрприз осени. +20°С ожидается в Беларуси на этой неделе

Дожди с мокрым снегом: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 29 октября

Первый снег в Витебске три года подряд выпадает 26 октября: фотофакт

Дождь и мокрый снег ожидаются в Беларуси
‡агрузка...
Новости 24 часа

«Армия каждому должна быть нужной и полезной». День призывника проходит в Беларуси

Полицейские рассматривают нападение в Мельбурне как теракт

Крупный пожар стёр с лица земли американский город Парадайс

Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов

С 1 января для граждан стран ЕАЭС лимит ввоза товаров снизится до 500 евро

Новости экономики за 09.11.2018

Фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» получил Гран-при «Лiстапада-2018»

В Италии введён режим чрезвычайного положения из-за масштабного наводнения

Все новости
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Туман накрыл Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродненской, Гомельской и Минской областях, а также в самой столице,...
 
Новости дня
Новости разные
 
США не добиваются "холодной войны" с Китаем - Помпео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика