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Андрей Сидоренко: Давайте пока не будем говорить о минском "Динамо"

09.11.2018 22:23 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал победу над Словенией (4:1) на «Кубке четырех наций velcom» и попросил не задавать вопросы о его возможном назначении в минское «Динамо».

— Давайте не будем говорить о «Динамо» — я пока об этом не думаю. Что касается матча, то сыграли на результат. Создали много голевых моментов, которые нужно реализовывать. Немного подкачала игровая дисциплина, но отмечу желание, с которым играла команда.

— Оба вратаря неплохо проявили себя в первых матчах. В игре с Латвией место в воротах доверите кому-то из них или сыграет Осипков?

— Будет или Мильчаков, или Карнаухов. Мы уже почти определились, но окончательно решим утром.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Некоторые игроки минского «Динамо» пропускали сегодняшнюю игру. Они выйдут завтра?

— Пока не решили. Нужно посмотреть, как они будут готовы, пообщаться с хоккеистами. Наверняка сказать не могу.

— Что скажете о завтрашнем сопернике?

— Латвия играет в агрессивный хоккей. Думаю, завтра будет много силовой борьбы. Нужно будет выходить из-под давления. Этот матч очень важен, так как многое скажет о характере нашей команды. Все-таки третий матч за три дня — тяжелая нагрузка.

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Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал победу над Словенией (4:1) на "Кубке четырех наций velcom" и попросил не задавать вопросы о его...
 
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