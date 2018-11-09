В Гродно определили победителя областного этапа республиканского конкурса «Студент года-2018»







Все конкурсанты как на подбор – умные, талантливые, инициативные. А иначе нельзя. Высокая успеваемость и активное участие в научной, творческой, спортивной и общественной жизни вузов – обязательное условие для претендентов на победу.

Ребята представили на суд жюри и публики креативные визитные номера и заранее подготовленные видеопрезентации, с блеском прошли испытание интеллектуальным конкурсом и конкурсом ораторского мастерства, покорили всех финальным выступлением на тему «Моя малая родина».





Поддержать участников пришли их родные, друзья и, конечно, команды болельщиков из числа студентов трех вузов. К слову, как отметили судьи, таких громких «кричалок» в поддержку участников зрительный зал не слышал еще никогда.

– В этом году конкурсанты шли друг за другом с очень незначительным отрывом. Выбрать лучшего оказалось крайне сложно, – признался первый секретарь обкома ОО «БРСМ» Павел Михалюк. – Каждый из участников выложился по максимуму, раскрыл свои таланты, обаяние, продемонстрировал острый ум и умение держаться на публике.







В итоге победителем стал студент медицинского университета Антон Лемеш.

– Был долгий месяц усердной подготовки к выступлению, – поделился эмоциями Антон. – Я очень доволен, что все получилось именно так, как мы планировали. Каждодневные репетиции, постоянная доработка номеров – чувствуется усталость, не скрою, но я безмерно рад. Ребята с факультета, руководство вуза, родные, друзья, моя команда КВН – люди, благодаря которым я стал победителем. Впереди ждет еще более интенсивная подготовка, но я думаю – мы справимся и сможем достойно представить область на республиканском этапе конкурса.







Победителю действительно предстоит проделать еще большую работу – в финале конкурса «Студент года-2018» встретятся лучшие студенты из всех регионов Беларуси. Конкуренция серьезная, но Антон уверен – республиканский этап пройдет в интересном насыщенном ритме и такой же теплой и дружеской атмосфере.





















