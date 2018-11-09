Итоги социально-экономического развития области за 9 месяцев 2018 года обсудили на заседании облисполкома







В его работе приняли участие министр финансов Республики Беларусь Максим Ермолович, инспектор по Гродненской области управления регионального развития главного управления по делам государственных органов аппарата Совета Министров Республики Беларусь Александр Петрович.

На заседании исполкома детально обсудили, какие принимать меры для того, чтобы работать стабильно и к концу года выполнить все прогнозы социально-экономического развития области.

Приумножить достигнутое

В области за 9 месяцев текущего года выполнены все ключевые параметры социально-экономического развития. Удалось перевыполнить основной показатель по росту валового регионального продукта: он составил 104,9 процента при задании 103,7 процента. Увеличилась производительность труда по ВРП, вырос экспорт услуг, значительно улучшились показатели по экспорту товаров (темп роста – 125,3 процента при задании 105 процентов). В область привлечено прямых иностранных инвестиций на чистой основе 62,5 миллиона долларов, что почти в два раза больше запланированного.

В этом году область поставляла товары почти в сто стран мира, расширилась география поставок. Темп роста экспорта товаров в Китай превысил 205 процентов и составил 11,3 миллиона долларов при годовом задании 8,5 миллиона долларов. Основные экспортные позиции – сухое молоко, льноволокно, оптическая продукция, говядина, мебель, фруктовые соки. В эти дни в Шанхае проходит первая Китайская международная выставка импорта, в которой наряду с ведущими предприятиями различных стран мира участвуют семь предприятий Гродненщины. Заключенные там контракты с китайскими предприятиями позволят области еще больше увеличить экспортные поставки товаров и услуг в Китай.





– Действительно, в целом по итогам 9 месяцев этого года область вышла на положительную динамику по основным ключевым направлениям развития. Ожидается также выполнение параметра по трудоустройству граждан на рабочие места за счет создания новых предприятий и производств. Экономический рост демонстрируют все основные отрасли: промышленность, строительство, торговля, транспорт, – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов. – Но остались и нерешенные проблемы, на которых предстоит сконцентрироваться и решить их до конца года.







Резерв для роста



Как доложила заместитель председателя облисполкома Елена Бубенчик, тенденции складываются так, что уверенно можно говорить: основные ключевые показатели будут выполнены и по итогам года.





– В первую очередь это ключевые показатели по внешнеэкономической деятельности. Установленный параметр по ВРП выполнен, наибольший вклад внесли промышленность, строительство, торговля, транспорт. Однако в каждой из этих сфер есть дополнительные резервы для роста. В промышленном комплексе, например, драйверами роста должны стать результаты работы резидентов СЭЗ «Гродноинвест», – отметила Елена Бубенчик.

Определенную озабоченность вызывает ситуация в сельском хозяйстве. В отрасли животноводства в целом обеспечена положительная динамика производства основных видов продукции, а вот темп роста в растениеводстве ниже прогнозного результата. Сказались сложные погодные условия в период роста и созревания сельхозкультур, а также определенные недоработки некоторых районов.

– В этом году напряженно идет и освоение средств областной и республиканской инвестиционных программ. Средства в бюджете есть, стоит вопрос об их освоении. В области разработан алгоритм, который позволит нарастить темпы выполнения инвестиционных программ, – подчеркнул губернатор.

Высокие показатели демонстрирует строительство. За январь – сентябрь 2018 года строительно-монтажных работ выполнено на сумму свыше 1473 миллионов рублей, или более 120 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Введено в эксплуатацию 269,6 тысячи квадратных метров жилья.

Для многодетных семей построено свыше 400 квартир. Вводятся в строй дома индивидуальной жилой застройки, арендное и социальное жилье.







В ноябре запланирован ввод двух 144-квартирных жилых домов в Лиде и Слониме, строящихся в рамках реализации мероприятий по освоению технико-экономической помощи Китайской Народной Республики, предоставляемой в целях строительства в Республике Беларусь социального жилья. В этом месяце будут сданы два 18-квартирных дома в агрогородке Вертелишки и 4-квартирный в Путришках в Гродненском районе. Однако проблемы, требующие первоочередного решения, есть и в строительстве. Особое внимание необходимо обратить на реализацию программы строительства жилья, в частности, жилья с государственной поддержкой.





В сравнении с прошлым годом уровень трудоустройства безработных увеличился и составил 67,1 процента от числа нуждавшихся в содействии (январе – сентябре 2017 года – 62,5 процента). На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации направлены свыше 700 человек, в том числе более 680 безработных. Удельный вес трудоустроенных граждан, обратившихся в органы по труду, занятости и социальной защите, в целом по области составил 66,6 процента при задании не менее 56 процентов. Самый высокий уровень трудоустройства демонстрирует Берестовицкий район – 83 процента. При этом в некоторых районах ведется недостаточная работа по организации трудоустройства граждан. Активизировать деятельность в этом направлении необходимо в Вороновском, Кореличском, Свислочском, Слонимском районах.

Владимир Кравцов напомнил, что все задачи, поставленные Президентом Республики Беларусь и правительством, должны быть неукоснительно выполнены.

– Резервы в части трудоустройства граждан есть, например, в СЭЗ «Гродноинвест». Все ее площадки должны быть освоены, заполнены резидентами, здесь должны создаваться новые рабочие места. Территория свободной экономической зоны прирастает, в частности, новые участки недавно появились в Свислочском, Сморгонском и Гродненском районах. Уже есть кандидаты на регистрацию в качестве резидентов в этих зонах. Например, в Свислочском районе планируют вести деятельность логистические компании. Необходимо в полной мере использовать этот резерв для решения кадровых вопросов, – отметил Владимир Кравцов.

Губернатор напомнил также о необходимости соблюдения безукоризненного порядка на всей территории СЭЗ, а к организациям, не исполняющим требования о содержании объектов и территорий в надлежащем состоянии, принять соответствующие меры.



Бюджетные вопросы

Начальник главного финансового управления облисполкома Павел Ошурик доложил об итогах исполнения бюджета области. В бюджет области поступило 966 317 тысяч рублей доходов, выполнение годового плана обеспечено на 73,9 процента. По отношению к аналогичному периоду 2017 года поступления бюджета области увеличились на 3,2 процента.

Основной удельный вес собственных доходов сформирован за счет налоговых доходов, составивших 88,7 процента в объеме собственной доходной базы бюджета области. На неналоговые платежи приходится 11,3 процента в объеме собственных доходов бюджета области, что составило 108 885,2 тысячи рублей. Уровень прошлого года не достигнут в Вороновском и Зельвенском районах.

Повысились доходы за счет размещения рекламы, от сдачи в аренду земельных участков и продажи их в частную собственность.

– Необходимо до конца года продолжить работу по освоению средств республиканского бюджета на финансирование целевых бюджетных расходов, усилить работу по привлечению внебюджетных средств, продолжить работу по снижению задолженности по платежам в бюджеты всех уровней. Особое внимание должно быть уделено принятию мер по уменьшению просроченной кредиторской задолженности, – подчеркнул Павел Ошурик.

Министр финансов Республики Беларусь Максим Ермолович отметил, что есть возможность содействовать решению некоторых вопросов. В частности, финансирования расходов на строительство инфраструктуры в районах жилой застройки, а также субсидирования услуг транспорта.





Председатель Комитета государственного контроля области Анатолий Дорожко подчеркнул, что необходимо обеспечить жесткую финансовую дисциплину в сфере исполнения бюджета.





Подводя итоги заседания исполкома, Владимир Кравцов отметил, что до конца года предстоит сконцентрироваться на решении поднятых вопросов и закрепить положительную динамику развития.

– Необходимо добиться выполнения всех показателей. Для этого нужно активизировать работу по отраслям и использовать все имеющиеся резервы. Это забота как профильных комитетов облисполкома, так и всех районных исполнительных комитетов, – подчеркнул губернатор.