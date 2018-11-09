|
Юбилейный "Лістапад" раздал призы. Лучшей стала картина румынского режиссера
В Минске завершился юбилейный 25-й Международный кинофестиваль «Лістапад». Главный приз фестиваля получила картина «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары». Церемония закрытия прошла в кинотеатре «Москва».
Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY
Как было заявлено, жюри единогласно приняло решение присудить Гран-при «Золото «Лiстапада» фильму режиссера Раду Жуде «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» (Румыния, Чехия, Франция, Болгария, Германия).
Специальным призом жюри отметило «Третью жену» (Вьетнам), режиссер — Аш Мэйфэр.
Лучшим режиссером назван Цзя Чжан-Кэ за фильм «Пепел белоснежен» (Китай, Франция, Япония). Лучшим сценаристом — Огнен Главонич за фильм «Груз» (Сербия, Франция, Хорватия, Иран, Катар).
Приз за лучшую женскую роль получила Чжао Тао — фильм «Пепел белоснежен». Лучшая мужская роль — Степан Девонин, «Сердце мира» (Россия).
По решению зрительского жюри главный приз среди игровых фильмов получила картина «Юли» (Испания, Великобритания, Германия). Лучшим документальным фильмом назван «Проект «Бабушка» (Венгрия, Германия, Великобритания).
В национальном конкурсе «Лістапада» лучшим игровым фильмом назвали работу Мары Тамкович «Дочь» (Польша), лучшим документальным — «Песни для Кита» (Беларусь, Россия) режиссера Руслана Федотова. Среди анимационных фильмов награду отдали «Доброму волку» (режиссер — Наталия Дарвина, Беларусь).
Гран-при в основном конкурсе документального кино получила украинская картина «Домашние игры» режиссера Алисы Коваленко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске завершился юбилейный 25-й Международный кинофестиваль «Лістапад». Главный приз фестиваля получила картина «Мне плевать, если мы войдем в историю как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)