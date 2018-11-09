ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юбилейный "Лістапад" раздал призы. Лучшей стала картина румынского режиссера

09.11.2018 21:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Минске завершился юбилейный 25-й Международный кинофестиваль «Лістапад». Главный приз фестиваля получила картина «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары». Церемония закрытия прошла в кинотеатре «Москва».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как было заявлено, жюри единогласно приняло решение присудить Гран-при «Золото «Лiстапада» фильму режиссера Раду Жуде «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» (Румыния, Чехия, Франция, Болгария, Германия).

Специальным призом жюри отметило «Третью жену» (Вьетнам), режиссер — Аш Мэйфэр.

Лучшим режиссером назван Цзя Чжан-Кэ за фильм «Пепел белоснежен» (Китай, Франция, Япония). Лучшим сценаристом Огнен Главонич за фильм «Груз» (Сербия, Франция, Хорватия, Иран, Катар).

Приз за лучшую женскую роль получила Чжао Тао — фильм «Пепел белоснежен». Лучшая мужская рольСтепан Девонин, «Сердце мира» (Россия).

По решению зрительского жюри главный приз среди игровых фильмов получила картина «Юли» (Испания, Великобритания, Германия). Лучшим документальным фильмом назван «Проект «Бабушка» (Венгрия, Германия, Великобритания).

В национальном конкурсе «Лістапада» лучшим игровым фильмом назвали работу Мары Тамкович «Дочь» (Польша), лучшим документальным — «Песни для Кита» (Беларусь, Россия) режиссера Руслана Федотова. Среди анимационных фильмов награду отдали «Доброму волку» (режиссер — Наталия Дарвина, Беларусь).

Гран-при в основном конкурсе документального кино получила украинская картина «Домашние игры» режиссера Алисы Коваленко.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске завершился юбилейный 25-й Международный кинофестиваль «Лістапад». Главный приз фестиваля получила картина «Мне плевать, если мы войдем в историю как...
 
Новости дня
Новости разные
 
Афиши, архивные фото, гравюры: Несвижский замок приглашает на выставку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.11.2018
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика