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Ежегодно 5 тысяч белорусов не могут подтвердить источники крупных доходов

09.11.2018 21:54 — Разное | Партизан  
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Каждый год налоговые органы Беларуси анализируют доходы и расходы 20-25 тысяч физических лиц, которые совершали крупные траты. По словам начальника управления налогообложения доходов и имущества физлиц МНС Андрей Ковалевский, 5 тысяч из них не могут подтвердить свои источники дохода, передает "Еврорадио".

"В Беларуси действует закон о декларировании доходов и имущества физлиц, – цитирует слова чиновника БЕЛТА. –   Согласно ему налоговые органы могут контролировать соответствие доходов и расходов граждан. Налоговые органы ежегодно анализируют доходы и расходы 20-25 тысяч физических лиц, которые купили недвижимость, дорогостоящие авто, совершили другие крупные расходы".

По действующему законодательству, если расходы физлиц превышают доходы, налоговый орган имеет право требовать декларацию о доходах и имуществе и сопоставить траты с полученными доходами.


"Если физическое лицо не сможет подтвердить источники своих доходов, сумма превышения расходов над доходами облагается подоходным налогом по повышенной ставке в размере 16%, – поясняет представитель МНС. – Ежегодно у 5-7 тысяч граждан истребуются декларации. Около 5 тысяч не могут официально подтвердить источники дохода и доплачивают налог".

Чиновник напоминает, что административная ответственность не предусмотрена только в случае неуплаты предъявленного налога в установленные сроки (30 дней после получения извещения из налоговой).

 
 
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Каждый год налоговые органы Беларуси анализируют доходы и расходы 20-25 тысяч физических лиц, которые совершали крупные траты. По словам начальника управления...
 
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