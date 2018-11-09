Ежегодно 5 тысяч белорусов не могут подтвердить источники крупных доходов

БЕЛТА . – Согласно ему налоговые органы могут контролировать соответствие доходов и расходов граждан. Налоговые органы ежегодно анализируют доходы и расходы 20-25 тысяч физических лиц, которые купили недвижимость, дорогостоящие авто, совершили другие крупные расходы". "В Беларуси действует закон о декларировании доходов и имущества физлиц, – цитирует слова чиновника. – Согласно ему налоговые органы могут контролировать соответствие доходов и расходов граждан. Налоговые органы ежегодно анализируют доходы и расходы 20-25 тысяч физических лиц, которые купили недвижимость, дорогостоящие авто, совершили другие крупные расходы".





По действующему законодательству, если расходы физлиц превышают доходы, налоговый орган имеет право требовать декларацию о доходах и имуществе и сопоставить траты с полученными доходами.









"Если физическое лицо не сможет подтвердить источники своих доходов, сумма превышения расходов над доходами облагается подоходным налогом по повышенной ставке в размере 16%, – поясняет представитель МНС. – Ежегодно у 5-7 тысяч граждан истребуются декларации. Около 5 тысяч не могут официально подтвердить источники дохода и доплачивают налог".





Чиновник напоминает, что административная ответственность не предусмотрена только в случае неуплаты предъявленного налога в установленные сроки (30 дней после получения извещения из налоговой).