﻿ Теннисистка Александра Саснович: Очень не люблю жадных парней — роз должно быть не менее тридцати. 21.by
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Теннисистка Александра Саснович: Очень не люблю жадных парней — роз должно быть не менее тридцати

09.11.2018 21:49 — Разное | Партизан  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович в интервью «Прессболу» рассказала, что для нее важно в отношениях с мужчинами.



— Говорят, девушке нужно девять секунд, чтобы понять, будет у них что-то с этим парнем или нет.

— С человеком надо пообщаться, это в любом случае. Ценно, чтобы он был добрым, глубоким. Очень не люблю жадных парней. Ну просто очень.

— Это как? Пересчитываете количество подаренных роз?

— Именно. Я бабушке своей так и сказала, что роз должно быть не менее тридцати. Как-то мой молодой человек подарил значительно меньше. И я, скажу честно, была озадачена. Не знаю, может, я в этом плане какая-то особенная?


— А, так у вас есть парень? А мы тут огород городим…

— Так это же хорошо. Хотя наш народ такой — говоришь ему, что есть парень, но это почему-то никого не останавливает. Все равно пишут, куда-то зовут, назначают свидания. Дарят цветы. Окей, я возьму, но предупрежу, если это не болельщик, что мое сердце занято. Так честно. Я не из тех людей, которые коллекционируют признания в любви.

— Каков рекорд по количеству подаренных вам роз?

— 101. Но хочется уже 301. Нет, чего уж там, 1001.

— Выходит, правильно говорят, что девушку надо завоевывать каждый день?

— Да. Ежедневно ты должен доказывать, что она не зря тебя выбрала. И хорошо, и комфортно должно быть не одному человеку, а обоим.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович в интервью «Прессболу» рассказала, что для нее важно в отношениях с мужчинами.
 
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