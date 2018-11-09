Теннисистка Александра Саснович: Очень не люблю жадных парней — роз должно быть не менее тридцати









— Говорят, девушке нужно девять секунд, чтобы понять, будет у них что-то с этим парнем или нет.





— С человеком надо пообщаться, это в любом случае. Ценно, чтобы он был добрым, глубоким. Очень не люблю жадных парней. Ну просто очень.





— Это как? Пересчитываете количество подаренных роз?





— Именно. Я бабушке своей так и сказала, что роз должно быть не менее тридцати. Как-то мой молодой человек подарил значительно меньше. И я, скажу честно, была озадачена. Не знаю, может, я в этом плане какая-то особенная?









— А, так у вас есть парень? А мы тут огород городим…





— Так это же хорошо. Хотя наш народ такой — говоришь ему, что есть парень, но это почему-то никого не останавливает. Все равно пишут, куда-то зовут, назначают свидания. Дарят цветы. Окей, я возьму, но предупрежу, если это не болельщик, что мое сердце занято. Так честно. Я не из тех людей, которые коллекционируют признания в любви.





— Каков рекорд по количеству подаренных вам роз?





— 101. Но хочется уже 301. Нет, чего уж там, 1001.





— Выходит, правильно говорят, что девушку надо завоевывать каждый день?





— Да. Ежедневно ты должен доказывать, что она не зря тебя выбрала. И хорошо, и комфортно должно быть не одному человеку, а обоим.