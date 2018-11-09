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Владислав Гончаров и Олег Рябцев выиграли золото в синхронных прыжках
В Санкт-Петербурге проходит чемпионат мира по прыжкам на батуте. Белорусский дуэт в составе Владислава Гончарова и Олега Рябцева занял 1-е место в синхронных прыжках — 52,510 балла.
Серебро у французов — 51,850, бронза у австралийцев — 51,270.
Эта дисциплина не входит в олимпийскую программу.
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В Санкт-Петербурге проходит чемпионат мира по прыжкам на батуте. Белорусский дуэт в составе Владислава Гончарова и Олега Рябцева занял 1-е место в синхронных...
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