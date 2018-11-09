"Сбежал в США, постит фото. Он точно в розыске?" Почему не депортируют фигуранта уголовного дела

Храпов сбежал с деньгами. Только через год было возбуждено уголовное дело, руководителя компании объявили в розыск по линии Интерпола. Все это время потерпевшие наблюдают за американской жизнью Храпова по социальным сетям: он живет с семьей в Орландо, выкладывает фотографии. В начале 2018 года СК приостановил следствие «в связи с сокрытием обвиняемого».





Александр, потерпевший по уголовному делу. — Дело в том, что в СК были предоставлены точные данные: в каком штате и городе живет Храпов, даже имена и фамилии соседей! В тот момент сбежавший Храпов пользовался соцсетями, рассказывал про отдых в аквапарке, на пляже, кафе, музее Warner Brothers. Тем не менее за четыре года правоохранительные органы не смогли найти человека с огромной суммой денег, украденной у студентов, и это при том, что по официальным документам был задействован Интерпол. — Мы бы к вам не обратились, если бы не одно обстоятельство. Недавно в СМИ появилась новость о том, что молодого человека из Гродно депортировали на родину из Орландо, где он скрывался. Подключили всевозможные ресурсы, в том числе ФБР и Интерпол, чтобы найти преступника, который продавал психотропы. А как же Максим Храпов, также проживающий в Орландо? — задается вопросом, потерпевший по уголовному делу. — Дело в том, что в СК были предоставлены точные данные: в каком штате и городе живет Храпов, даже имена и фамилии соседей! В тот момент сбежавший Храпов пользовался соцсетями, рассказывал про отдых в аквапарке, на пляже, кафе, музее Warner Brothers. Тем не менее за четыре года правоохранительные органы не смогли найти человека с огромной суммой денег, украденной у студентов, и это при том, что по официальным документам был задействован Интерпол.





В 2014 году сотни белорусских студентов лишились американской мечты. Молодые люди летом собирались улететь в Штаты по программе Work and Travel, планировалось, что три месяца они будут работать в Америке. Все юридические моменты на себя брал Центр молодежных путешествий.









— Эту фирму выбрала неслучайно, в 2013 году летала от нее в Америку, то есть, компания была проверена, на рынке работала 15 лет. Через год решила повторить. К тому же, в 2014 году для студентов фирма сделала скидку в районе 100 долларов, в итоге за программу заплатила 1600 долларов, — вспоминает потерпевшая Марианна.





В апреле 2014 года клиенты Центра молодежных путешествий получили письма, что «по независящим причинам Центр не сможет заниматься программой Work and Travel USA. Возврат денежных средств будет произведен согласно договору на ваш банковский счет». Деньги участникам не вернули до сих пор, сегодня в закрытой группе обманутых Вконтакте около 800 человек.





— Сперва думали, что нас 400 потерпевших, оказалось больше. Сумма ущерба переваливает за миллион долларов. Ведь каждый платил по 1 600−1 700 условных единиц, — уточняет Мар нна.





«Храпов открыл фирму в Орландо. И это смог д ать человек, находящийся в розыске по линии Интерпола!»

По словам потерпевших, они сразу начали действовать. Ездили в офис, подключили журналистов, стали обращаться в правоохранительные органы. В сентябре 2014 года из ГУВД Мингорисполкома пришел ответ, что в действиях Максима Храпова нет сост а преступления по ст. 209 УК (Мошенничество). Несостоявшиеся участники программы с этим не согласились и обратились в прокуратуру, в 2015 году в отношении директора Центра было возбуждено уголовное дело. Храпова в стране уже не было.









Фото носит иллюстративный характер. Фото: Юлиана Корнюшко, TUT.BY





это сын высокопоставленного чиновника . Нам удалось выяснить: Максим Храпов перед отъездом продал квартиру в Минске, машину, мы также узнали адрес его родителей, вычислили аккаунты Храпова под другими именами и фамилиями, где он выкладывал фото жены, детей, друзей, соседей, — продолжает рассказывать потерпевший Александр. — Мы стали проводить собственное расследование. Конечно, свидетельство о рождении Храпова не видели, но его фамилия и отчество дают предположение говорить о том, что. Нам удалось выяснить: Максим Храпов перед отъездом продал квартиру в Минске, машину, мы также узнали адрес его родителей, вычислили аккаунты Храпова под другими именами и фамилиями, где он выкладывал фото жены, детей, друзей, соседей, — продолжает рассказывать потерпевший Александр.





Потерпевшие считали, что вот-вот Максима Храпова депортируют на родину и наконец-то он предстанет перед судом. В 2016 году следствие приостановили, в феврале 2018 снова возбудили, а через месяц в очередной раз приостановили.





— В январе 2018 года Следственный комитет и ФБР США подписали меморандум о взаимопонимании. Теперь страны помогают друг другу по уголовным делам. Почему тогда нет результата по Максиму Храпову? — задается вопросом Александр.





Судя по ответам из СК, в международный розыск объявлен не только Максим Храпов, но и его родной брат Евгений, который занимал одну из руководящих должностей в Центре.





— Недавно узнала, что Евгений Храпов открыл фирму в Орландо, она юридически активная. И это смог делать человек, находящийся в розыске по линии Интерпола! С данной информацией обратилась в Следственный комитет через электронную форму на их сайте, мне ответили, что включат эти сведения дело. Однако, проверяя сайт Интерпола, сведений, что Храповых ищут по всему миру, не нашла, — недоумевает Марианна.





Потерпевшие говорят: будут делать все от них зависящее, чтобы Максим Храпов оказался на родине в наручниках.





— Знаю, некоторые родители до сих пор выплачивают кредит, который брали в банке для участия в программе своих детей. Ребята ехали в США на заработки, чтобы решить экономические проблемы, а в результате попали еще на большие деньги, — говорит Александр.









СК: «Мы полностью владеем информацией о местонахождении Храповых»





— В уголовном деле два обвиняемых — Максим и Евгений Храповы. Мы полностью владеем информацией о их местонахождении, один из них в США, другой — нет, — прокомментировала TUT.BY Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета. — Мы в своей части выполнили большой объем следственных действий, установлены обстоятельства совершения преступления, обвиняемые объявлены в межгосударственный розыск.





— Потерпевшие задают вполне логичный вопрос. Меморандум подписан, есть два человека, которые живут в одном городе, только одного выдают, а второго — нет.





— Вы же видите базу Интерпола, сколько там людей, всех же не выдают. Скорее всего, на этот вопрос должна ответить американская сторона. Заочно вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых, заочно избрана стража. В компетентные учреждения юстиции США направлена просьба об оказании правовой помощи, в том числе она содержит положение о выдачи обвиняемого Максима Храпова для осуществления уголовного преследования в Беларуси. Расследование уголовного дела продолжается.





— А как оно продолжается, если следствие было приостановлено весной 2018 года?





— Приостановление уголовного процесса не является окончанием расследования. Это процедурный момент, пока мы ожидаем ответа от американской стороны, в том числе в части, касающейся выдачи. Оперативная работа по этой ситуации никогда не прекращается.







