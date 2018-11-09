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“Тунеядцам” на заметку. Как подтвердить занятость за границей
В редакцию
Министерство труда и социальной защиты рассмотрело обращение редакции «Экономической газеты» и сообщает следующее.
Список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, определяемые Совмином, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание (далее – список), формируется постоянно действующей комиссией по содействию занятости населения (далее – комиссия) в соответствии с п. 5 Декрета Президента от 02.04.2015 № 3 «О содействии занятости населения».
Согласно п. 21 Положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций, утв. постановлением Совмина от 31.03.2018 № 239 (далее – Положение) из списка исключаются граждане, работающие за границей, при их обращении в указанную комиссию и предъявлении подтверждающих документов.
К документам, подтверждающим осуществление трудовой деятельности за границей, могут быть отнесены:
– копия трудового договора (контракта);
– копия свидетельства, разрешения, лицензии на осуществление адвокатской, нотариальной деятельности;
– иные документы, подтверждающие факт работы за границей.
В соответствии с п. 3 Положения к занятым в экономике относятся граждане, получающие образование в дневной форме получения образования, в т.ч. и граждане, получающие образование за границей.
Поскольку в информационных ресурсах, имеющихся в Беларуси, сведения о гражданах, получающих образование за границей в дневной форме получения образования, не содержатся, таким гражданам необходимо самостоятельно предоставить в комиссию подтверждающие документы для их отнесения к занятым в экономике.
Документами, подтверждающими получение образования в дневной форме получения образования за границей, могут выступать:
– справка из учреждения образования;
– договор на оказание образовательных услуг;
– иные документы, подтверждающие получение образования в дневной форме за границей.
Документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности или обучения гражданина за границей, должны быть представлены с официальным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь (русский или беларуский). При этом перевод должен быть официально заверен организацией, которой в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляется перевод документа, предоставлено право подтверждения правильности перевода документа.
Перевод документа может быть заверен нотариально, апостилем или иной существующей формой заверения официального перевода документов в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляется перевод документа.
Легализация самого документа, подтверждающего занятость гражданина за границей, не требуется.
Обращаем внимание, что подтверждающие документы представляются в комиссию по месту регистрации либо по месту пребывания гражданина.
Их можно предоставить в комиссию как лично, так и посредством почтовой связи, в т.ч. на адрес электронной почты комиссии.
Более детальную информацию по механизму взаимодействия с комиссией можно получить на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа либо местной администрации по месту регистрации гражданина по месту жительства (месту пребывания).
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В редакцию «Экономической газеты» обращаются читатели с вопросами о легализации иностранных документов, подтверждающих работу и обучение за границей. Мы...
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