“Тунеядцам” на заметку. Как подтвердить занятость за границей

Министерство труда и социальной защиты рассмотрело обращение редакции «Экономической газеты» и сообщает следующее.





Список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги, определяемые Совмином, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание (далее – список), формируется постоянно действующей комиссией по содействию занятости населения (далее – комиссия) в соответствии с п. 5 Декрета Президента от 02.04.2015 № 3 «О содействии занятости населения».





Согласно п. 21 Положения о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, формирования и ведения базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая взаимодействие в этих целях государственных органов и организаций, утв. постановлением Совмина от 31.03.2018 № 239 (далее – Положение) из списка исключаются граждане, работающие за границей, при их обращении в указанную комиссию и предъявлении подтверждающих документов.









К документам, подтверждающим осуществление трудовой деятельности за границей, могут быть отнесены:





– копия трудового договора (контракта);





– копия свидетельства, разрешения, лицензии на осуществление адвокатской, нотариальной деятельности;





– иные документы, подтверждающие факт работы за границей.





В соответствии с п. 3 Положения к занятым в экономике относятся граждане, получающие образование в дневной форме получения образования, в т.ч. и граждане, получающие образование за границей.





Поскольку в информационных ресурсах, имеющихся в Беларуси, сведения о гражданах, получающих образование за границей в дневной форме получения образования, не содержатся, таким гражданам необходимо самостоятельно предоставить в комиссию подтверждающие документы для их отнесения к занятым в экономике.





Документами, подтверждающими получение образования в дневной форме получения образования за границей, могут выступать:





– справка из учреждения образования;





– договор на оказание образовательных услуг;





– иные документы, подтверждающие получение образования в дневной форме за границей.





Документы, подтверждающие осуществление трудовой деятельности или обучения гражданина за границей, должны быть представлены с официальным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь (русский или беларуский). При этом перевод должен быть официально заверен организацией, которой в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляется перевод документа, предоставлено право подтверждения правильности перевода документа.





Перевод документа может быть заверен нотариально, апостилем или иной существующей формой заверения официального перевода документов в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляется перевод документа.





Легализация самого документа, подтверждающего занятость гражданина за границей, не требуется.





Обращаем внимание, что подтверждающие документы представляются в комиссию по месту регистрации либо по месту пребывания гражданина.





Их можно предоставить в комиссию как лично, так и посредством почтовой связи, в т.ч. на адрес электронной почты комиссии.





Более детальную информацию по механизму взаимодействия с комиссией можно получить на официальном сайте местного исполнительного и распорядительного органа либо местной администрации по месту регистрации гражданина по месту жительства (месту пребывания).







