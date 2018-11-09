Лукашенко резко против российской военной базы и зовет народ к обороне. Что это значит?

“Если у нас будет достаточно стрелкового оружия – автоматы, пистолеты, пулеметы и боеприпасы к ним – не дай бог война, мы раздадим в каждую семью. И мы будем защищать свою территорию всеми… Ну, детей давайте выведем. Старики и даже женщины: семь миллионов человек – семь миллионов получит оружие, чтобы они могли защищаться”, – фразу, произнесенную президентом Лукашенко месяц назад во время инспекции военного полигона на западе страны, аналитики в Минске поначалу сочли фигурой речи.





“Он грозится вооружить 7 миллионов человек? Но у нас на складах около миллиона единиц оружия всего. Если даже мы наладим производство вооружения, совокупная стоимость такой программы будет такова, что беларуский бюджет не потянет”, – политолог Андрей Поротников, руководитель аналитического центра Belarus Security Blog, скептичен в оценке планов Лукашенко.





Вычислить адресата президентского послания нетрудно.





Если завтра война, если завтра в поход





Там же, на полигоне, Лукашенко заметил: “Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на сто процентов положиться. Хорошо, сегодня Путин и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем – и то не всегда. А что будет завтра?”





Эксперты в России еще обсуждали эти высказывания, когда на встрече с активистами прогосударственного Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ) президент Лукашенко вновь призвал готовиться к защите Отечества.









“Скажу вам впервые и откровенно то, о чем я говорил в самом узком кругу. Я всегда говорю прагматично: а если завтра с ружьем придется встать на защиту своей Родины? Я как главнокомандующий обойдусь что ли только той структурой и системой, которая создана в Вооруженных силах и милиции? Нет. Нам придется раздать каждому – прежде всего, мужику, да и девчонке – оружие, чтобы защитить, ладно, не Родину – себя и свою семью, своих детей”, – разъяснял Лукашенко активу, который считает преемником советского комсомола.





В представлении Лукашенко эта молодежная структура – колоссальный резерв, который может быть полезен в трудную минуту.





Он поддержал инициативу наследников комсомола (100-летие ВЛКСМ официально отмечалось в Беларуси 29 октября) подарить каждой семье государственный беларуский флаг. Сделать это намерены во время предстоящей скоро переписи населения.





Флаг вам в руки! Но какой?





Идею с флагом в подарок комментаторы в Минске уже назвали уязвимой как с экономической, так и с идеологической точек зрения.





Согласно статистике, в Беларуси проживают 3,8 миллиона семей. Достойное полотнище – хотя бы полметра на метр – при крупном заказе обойдется, по словам производителей, в 10-12 беларуских рублей (5-6 долларов США). Общая стоимость “подарка народу” в таком случае превысит 15 миллионов долларов – а это больше, чем потратили на прошлую перепись населения в 2009 году.





В Беларуси до сих пор не было традиции вывешивать госфлаг по поводам или без на частных подворьях или балконах многоэтажек.





Часть подарочных госфлагов и вовсе грозит быть отвергнута приверженцами исторического бело-красно-белого полотнища, которое власти воспринимают как оппозиционное. Президент Лукашенко знает об этом, заметив: “Бог им судья”.





Но Лукашенко сегодня как никогда ранее озабочен идеей массового патриотизма, отмечает минский аналитик Александр Класковский.





“Беларуские власти осознают угрозу экспансии “русского мира” и пытаются создавать альтернативу, свой национальный нарратив”, – отмечает Класковский.





Кроме наступательной обработки внутренней аудитории Минск в начале ноября громко отметился на внешних “фронтах”.









Минск против российской базы





О ценности и значении суверенной Беларуси для геополитики в Европе президент Лукашенко говорил на заседании основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, собравшейся в Минске в начале ноября. Не удержался, чтобы не напомнить об особой, отличающейся от российской, позиции Минска по Абхазии и Южной Осетии, по Крыму и Донбассу, от которой, по его словам, в восторге некоторые западные партнеры.





Еще через несколько дней высшее руководство Беларуси приняло в Минске группу представителей аналитических центров США. Среди них – бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, ныне – эксперт Центра по анализу европейской политики Бен Ходжес.





Аналитики в Беларуси и России особо подчеркивают: визит в Минск американских аналитиков пришелся на дни, когда Вашингтон запустил механизм рассмотрения пакета мер против России, получившего неофициальное название “драконовские санкции”.





Отметив, что Минск не заинтересован в конфронтации ни с Востоком, ни с Западом, хотя находится в военном союзе с Россией, беларуский президент заверил американцев, что российских военных баз на территории Беларуси не будет.





Беларуские вооруженные силы, по словам Лукашенко, в состоянии обеспечить безопасность страны и выполнять свои функции лучше, чем любое другое государство, в том числе Россия.





“Вот почему мы категорически против размещения, тем более базы военно-воздушных сил [России]”, – заявил беларуский лидер.





“Время подлета любого самолета с территории России, если в этом будет необходимость, 3−5 минут. Зачем тогда здесь база, зачем подставляться под удар возможного агрессора, выдвигая военно-воздушную базу на передовую”, – объяснил американцам Лукашенко, отметив, что если НАТО “продолжит запугивать”, размещая базы в Польше, либо еще каким-то образом, то Беларуси будет нужно более эффективное оружие, прежде всего ракетное.





Реакция в Москве и Минске





Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что оставит заявление беларуского союзника о российской базе без комментариев.





Москва еще в 2016 году намеревалась создать российскую базу ВВС в беларуском Бобруйске, развернув там истребительный авиационный полк в составе 24 истребителей Су-27СМ3 и звена четырех вертолетов Ми-8. Минск который год отвергает эту идею, настаивая на передаче истребителей и вертолетов в беларуские подразделения.





“Президент Беларуси абсолютно прав: на сегодняшний день боевых возможностей российских Вооруженных сил, белорусских Вооруженных сил достаточно для отражения любой агрессии любого противника. В сегодняшней ситуации делать ничего не нужно”, – заявил агентству ТАСС посол России в Минске Михаил Бабич.





“Если ситуация будет меняться, то наши президенты найдут решение, и такие возможности у нас есть”, – предупредил посол.





Минский эксперт Роман Яковлевский полагает, что вопрос о российской военной базе просто отложен, хотя Москва не ожидала сейчас экспромтов беларуского руководителя.





“Да, он добился того, чтобы понравиться своим западным собеседникам, которые в последнее время зачастили в Минск. Он впечатлил, поразил открытостью. Хотел продемонстрировать свою самостоятельность. И самостоятельность продекларировал. А декларация и реальность – две большие разницы. Я полагаю, что базе быть. Но не авиационной, а ракетной, что бы Лукашенко ни говорил о какой-то собственой ракетной промышленности”, – говорит Яковлевский.





Поиски гарантий и союзников





Ряд наблюдателей в Минске уверены: под разговоры о союзничестве Лукашенко хотел бы получить от России новые вооружения; под напоминания о суверенитете Беларуси рассчитывает сам решать, когда и против кого оружием воспользоваться.





“Зафиксируем пока: в Минске не хотят дополнительного военного присутствия России на территории Беларуси в любом формате. До последнего момента и аргумента беларуские власти будут такому сопротивляться. И у России не так много рычагов, чтобы принудить нынешние беларуские власти поменять свою позицию по этому вопросу”, – отмечает политолог Андрей Поротников.





“Что же касается настойчивого поиска союзников, то президент Лукашенко с 1994 года, с момента избрания, ищет точки соприкосновения в разных частях планеты, которые могли бы уравновесить влияние России и потенциальное влияние Запада. Были попытки с Ираном, Пакистаном, Индией, Турцией, Венесуэлой… На текущий момент относительный военно-политический результат есть с Китаем, а на постсоветском пространстве можно говорить о том, что сложился треугольник Минск-Баку-Астана, который в том числе является средством сдерживания российской экспансии”, – добавляет политолог.



