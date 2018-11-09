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Дмитрий Басков: "Динамо" необходимы радикальные перемены
Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков прокомментировал увольнение главного тренера Горди Дуайера и расторжение контрактов со всеми помощниками канадца.
- Команде необходимы радикальные перемены, поэтому, совместно с тренерами обсудив положение дел, мы пришли к единодушному выводу, что прекращение сотрудничества с нынешним тренерским штабом должно придать положительный импульс нашей команде. Нам необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры. В такие моменты резкие решения оправданы, только так мы можем что-то изменить. О том, кто заменит Горди Дуайера и его ассистентов, будет вскоре объявлено. Новый тренерский штаб приступит к работе в ближайшее время, чтобы подготовить команду к матчу против "Трактора", — цитирует Баскова
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Генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков прокомментировал увольнение главного тренера Горди Дуайера и расторжение контрактов со всеми помощниками...
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