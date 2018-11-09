Четыре признака того, что это будет Сидоренко

"В перерыве пришла смс от одного из представителей пресс-службы минского "Динамо". Так вот. Он рассказал, что Андрей Сидоренко еще не подписал контракт с "зубрами", — рассказал Новицкий.





«Прессбола» уже обнаружили четыре признака того , что минское "Динамо" возглавит именно Сидоренко. Однако журналистыуже обнаружили четыре признака того , что минское "Динамо" возглавит именно Сидоренко.





1. Заявлен курс на сближение ФХБ и минского "Динамо"





На днях председатель наблюдательного совета "Динамо" Игорь Шуневич сообщил, что федерацию и клуб ждет интеграция, чтобы ликвидировать конфликт интересов сторон: "Главе государства было доложено о развитии хоккейной отрасли в стране, перспективах работы хоккейного клуба "Динамо-Минск" и Федерации хоккея Беларуси. Одно из предложений, которое глава государства поручил в дальнейшем разрабатывать, — интеграция этих двух подразделений, чтобы ликвидировать конфликт интересов, который, мы все это понимаем, существует сегодня между этими субъектами хоккейной индустрии".





Как будет воплощаться эта интеграция, Шуневич уточнять не стал, но отметил, что "формула очень простая" и добавил: "Сегодня о ней говорить рано, поскольку предложения, безусловно, системные, но они на будущее. Когда мы будем готовы об этом сказать, то вместе с председателем Федерации хоккея Беларуси об этом заявим. Это случится в ближайшее время".





Однако сближение уже началось — с назначения Дмитрия Баскова, который и генменеджер "Динамо", и зампред ФХБ. В этом контексте будет выглядеть логично, если сборную Беларуси и "Динамо" доверят одному тренеру.









2. ФХБ не видит проблемы в совмещении





В преддверии домашнего турнира "Кубка 4 наций velcom" председатель ФХБ Геннадий Савилов и главный тренер национальной сборной Андрей Сидоренко встретились с журналистами. На пресс-конференции Савилова спросили о том, как он относится к совмещению постов в сборной и клубе.





Андрею Михайловичу Сидоренко не привыкать совмещать. Вопрос же сейчас задан в контексте "Динамо". Разные мнения всегда были. Все зависит от поставленных задач, набора хоккеистов и знаний о них. Я не могу сказать, что это хорошо или плохо. Хорошо то, что способно дать результат. Надо понимать позицию "Динамо" и его Наблюдательного совета. Скажу так: возможно все. Но насколько это будет своевременно и соответствовать поставленным задачам? Любые изменения долж ать положительный эффект. Поэтому их пока нет? Да, — сказал председатель ФХБ





Как видим, федерация дает на прямые вопросы довольно витиеватые ответы. Тем не менее, очевидно, что ФХБ не против совмещения постов и вполне допускает такое развитие событий. Тем более подобный опыт уже имеется. Все помнят, как оба фронта закрывали и Глена Хэнлона, и Кари Хейккеля. Правда, оба раза результаты совмещения оставляли желать лучшего. Стоит лишь отметить, что увольнение с одного поста означало отставку и на втором.





Сам Сидоренко прокомментировал ситуацию сухо: "Ничего не могу сказать, потому что прямо сейчас занят вопросами сбора и выступлением на турнире". Ответ разумный, ведь у руля "Динамо" по-прежнему находится Горди Дуайер. Если бы Андрей Михайлович рассказал о переговорах, то проявил бы неуважение к канадскому тренеру.









3. Выбирать минскому "Динамо" особо не из кого





Андрей Сидоренко имеет тренерский опыт в КХЛ — он руководил "Трактором" и "Спартаком". В ВХЛ проработал главным тренером в "Дизеле". С таким послужным списком трудно найти тренера на просторах белорусского чемпионата. Александр Андриевский и Андрей Скабелка, которые могли бы подойти на эту роль, имеют контрактные обязательства с "Сибирью" и "Барысом" соответственно. По иронии, Скабелка сейчас как раз руководит не только "Барысом", но и сборной Казахстана, с которой белорусом предстоит схлестнуться на ЧМ за путевку в элиту. Есть еще Павел Зубов, который был помощником в "Сибири", а затем дорос до главного тренера. Однако сейчас экс-наставник жлобинского "Металлурга" помогает Дмитрию Квартальнову в "Локомотиве".





Получается, что Сидоренко едва ли не единственный тренер с опытом выступлений в КХЛ, который может возглавить "Динамо" прямо сейчас. Причем специалисту уже доводилось принимать команду по ходу чемпионата.





Правда, сейчас без работы также находится Эдуард Занковец. Может, заминка вызвана тем, что клуб еще раздумывает над тем, кому предложить пост. Причем звучало мнение, что возглавить клуб должен именно белорус.





4. Имя нового тренера не торопятся объявлять





Или его просто еще нет, или руководство решило дождаться паузы на матчи сборной и дать Сидоренко спокойно провести "Кубок 4 наций velcom". К тому же, в пятницу рулевой вызвал в нацкоманду еще четверых динамовцев — братьев Костицыных, Ковыршина и Китарова. Может, чтобы пораньше начать знакомство с игроками?..















