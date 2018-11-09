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Белнефтехим объяснил, почему автомобильное топливо будет дорожать
Как заявил в интервью
«Совокупность роста цен на сырье на мировых рынках и изменение курса национальной валюты привели к росту финансовой нагрузки на нефтепереработку, - констатировал он.
- Понимая, что моторное топливо - продукт, который несет и социальную составляющую, мы не можем действовать так же резко, как изменяется рынок, стараемся демпфировать эти процессы и эволюционно, постепенно, проводим повышение. Вы видите стратегию - плавное повышение на 1 копейку.
Некоторые критикуют концерн «Белнефтехим» за рост цен на АЗС. Хочу обратить внимание, что в данном случае концерн действует на стороне потребителя, ограничивая рост цен значительно более низким уровнем, чем это необходимо НПЗ для ведения рентабельной производственной деятельности и модернизации».
Концерн продолжит поэтапное повышение цен на автомобильное топливо. Владимир Сизов отметил, что резких шагов в этом направлении предприниматься не будет. По мнению заместителя председателя концерна, на потребителя не должны перекладываться все проблемы. В то же время он тоже должен «чувствовать изменившиеся условия поставок сырья».
«Возможно, концерн должен больше отстаивать интересы НПЗ, но мы сдержанно регулируем цены: устанавливаем потолок, выше которого цены не поднимутся, - считает Владимир Сизов. -
Если бы не было органа госуправления, который этот процесс демпфирует, то цены на топливо у нас были бы в ситуации открытого рынка и рост стоимости сырья для НПЗ мы бы увидели точно ретранслированным в ценах на заправочных станциях.
Мы сохраним аккуратный подход к изменению цен на топливо».
Причины изменения цен пояснялись неоднократно, обратил внимание зампредседателя «Белнефтехима». Сырье закупается по мировым ценам. Затраты на это в нефтепереработке занимают 80% от стоимости конечной продукции. Нужно также учитывать налоги. Еще один фактор – изменение
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Стоимость нефти растет быстрее, чем цены на бензин и дизтопливо в Беларуси.
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