Московский театр "Эрмитаж" ожидают на гастроли в минский НАДТ им. Горького в конце ноября – начале декабря. Ожидается, что знаменитый российский театр покажет в Минске сразу четыре своих спектакля.

"В Минске Московский театр «Эрмитаж» будет гастролировать с 30 ноября по 2 декабря. В программе – спектакли «Стакан воды», «Дон Кихот», «Маленькое воскресное приключение» и постановка для детей «Лёля и Минька в школе клоунов», - рассказали в НАДТ им. Горького, на сцене которого состоятся гастроли.



«СТАКАН ВОДЫ»

представление в двух действиях по мотивам пьесы Э. Скриба

30 ноября. 19.00. 16+. Спектакль идёт 2 часа 15 мин с одним антрактом

Руководитель постановки – Михаил Левитин

Режиссёры – Алексей Шулин, Алевтина Пузырникова

Сценография – Мария Митрофанова

Композитор – Андрей Семенов

Художник по костюмам – Мария Кривцова

Художник по свету – Максим Бирюков

Хореограф – Ирина Вакарина

Лондон, начало XVIII века, дворцовые тайны, интриги, перевороты. Знаменитая пьеса Эжена Скриба — цепочка ходов большой шахматной партии, ведущейся при дворе, а ходы — тонкий расчёт или весёлая нелепость, фантастическое стечение обстоятельств или искренняя любовь.

Действие происходит в Лондоне в Сент-Джеймсском дворце и в Московском театре "Эрмитаж".



В спектакле заняты:

Королева Анна – Ольга Левитина

Герцогиня Мальборо, её фаворитка – Ирина Богданова

Генри Сент-Джон, виконт Болингброк – Алексей Шулин

Мешем, прапорщик гвардейского полка – Евгений Фроленков

Абигайль – Маина Чижевская, Александра Володина-Фроленкова

Лорд Ричард, виконт Болингброк – Павел Беренштейн.

«ДОН КИХОТ»

Мигель де Сервантес, Михаил Булгаков, Жак Превер, Михаил Левитин

(спектакль Михаила Левитина в пространстве Сергея Бархина)

1 декабря. 19.00. 16+. Спектакль идёт 3 часа 15 минут с одним антрактом

Режиссёр – Михаил Левитин

Композитор – Владимир Дашкевич

Художник – Сергей Бархин

Художник по костюмам – Мария Кривцова

Хореограф – Ирина Вакарина

«Приходит такое время, когда нужно ставить о возрасте. Загадочное время жизни человека и очень интересное, если длится оно достойно. Дон Кихоту более 400 лет – солидный возраст. Дон Кихот не стареет и не молодеет, и ухитряется вести себя как роскошный, смелый, прекрасный и добрый молодой человек. Спектакль состоит из нескольких вариантов «Дон Кихота».

На первом месте Сервантес, какие-то сцены сделал я сам, кое-что берём из булгаковской пьесы, а также вплетаем в ткань спектакля стихи выдающегося француза — Жака Превера.

Этот спектакль — прогулка маргинала: человека, существующего и держащего в себе культуру на протяжении четырёхсот лет, — прогулка перед смертью. Ему интересно, что стряслось с людьми, каким он мир оставляет, кому нужен «Дон Кихот» Сервантеса? Может быть, он никому и не нужен вовсе?

При всех горьких минутах, которые обязательно возникнут в спектакле, в нём существует огромное количество комических ситуаций. Думаю, не всякий зритель разберётся, присутствует он на фарсе или на трагедии». (Михаил Левитин)



В спектакле заняты:

Борис Романов, Дарья Белоусова, Сергей Олексяк, Алла Черных, Денис Назаренко, Станислав Сухарев, Ольга Левитина, Галина Морачева, Алексей Шулин, Константин Тумилович, Алевтина Пузырникова, Екатерина Тенета, Павел Мамонов, Маина Чижевская, Владимир Михайловский, Петр Кудряшов, Евгений Фроленков, Сергей Щепачёв, Константин Тумилович, Данила Шевченко, Сергей Бесхлебнов, Василий Корсунов.

«ЛЁЛЯ И МИНЬКА В ШКОЛЕ КЛОУНОВ»

Михаил Зощенко

2 декабря. 12.00. 6+. Спектакль идёт 1час 30 минут с одним антрактом

Режиссёр – Михаил Левитин-младший

Художник – Гарри Гуммель

Звукорежиссёры – Наталья Слежова, Марина Алексеева

Представление для детей и так называемых взрослых.

"Я поражаюсь, как много было у меня горя, ненужных тревог и тоски. В детском возрасте я ничего подобного не испытывал. Почему я отбросил детские годы?" (М. Зощенко)

«Зал смотрел и слушал на одном дыхании. В спектакле всего три актёра, каждый по ходу действия играет не только своего персонажа. Но от этого спектакль не проигрывает нисколько.

Понравились интерактив и юмор, которого было немало. Актёры играли потрясающе. Были моменты, когда и зрителей вовлекали в спектакль и даже угощали мармеладом. Понравилось очень. Клоун играл замечательно, он был и ёлкой, и учителем, и бабушкой, и друзьями, у которых дети взяли галоши. Актёры очень здорово перевоплощались, действительно казалось, что видишь и маленького мальчика, и сорокалетнего дядю, мудрого отца, и хулиганистую девчушку, и любящую мать.

Спектакль для семейного просмотра – родители с детьми. Будет интересен детям не раньше начальной школы». (Из отзывов)



В спектакле заняты:

Лёля – Ирина Богданова

Минька – Евгений Кулаков, Данила Шевченко

Клоун – Андрей Нагорнов

«МАЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

Валентин Катаев

2 декабря. 19.00. 16+. Спектакль идёт 2 часа 45 минут с одним антрактом

комедия

Режиссёр – Алевтина Пузырникова

Руководитель постановки – Михаил Левитин

Художник – Андрей Щаев

Хореограф – Ирина Вакарина

Звукорежиссёры – Наталья Слежова, Марина Алексеева

Воздушный, полный искреннего юмора и смеха, с толикой ностальгии по нашему ушедшему прошлому спектакль, поставленный по комедии «День отдыха» выдающегося русского писателя Валентина Катаева. Во всей советской драматургии непросто найти подобную виртуозность.

История, случившаяся в доме отдыха «Сыроежки», оказалась всеобщей. Попытка главного героя, агента по снабжению Зайцева, найти важного чиновника, чтобы получить его резолюцию на документе, обернулась невероятной чередой нелепых случайностей и неожиданных встреч, «неузнаваний» и подозрений, влюблённостей и искренних чувств. Но все эти бесконечные метания и суета души — разве нам, сегодняшним зрителям, это не знакомо?

«Безумный день» — так назывался советский фильм 1956 года, поставленный по «Дню отдыха» Валентина Катаева. Театр «Эрмитаж» предлагает свой новый авторский взгляд на эту пьесу — на наше ушедшее прошлое, на беготню и суету Эта постановка продолжает серию спектаклей «Театр Михаила Левитина глазами его учеников», начатую постановкой «Стакан воды» по Эжену Скрибу.



В спектакле заняты:

Алексей Шулин, Дарья Белоусова, Ирина Богданова, Александра Володина-Фроленкова, Сергей Олексяк, Станислав Сухарев, Евгений Фроленков, Петр Кудряшов, Екатерина Виноградова, Мария Глянц.

Московский театр «Эрмитаж» – драматический театр, работающий под этим названием с 1987г. Изначально коллектив назывался «Театр миниатюр». В 1977г. в труппу пришел Михаил Левитин, с 1987г. – главный режиссер, а с 1990г. и художественный руководитель.

Девизом театра стал девиз литературного объединения «Серапионовы братья», возникшего в первые годы советской эпохи: «Положение отчаянное – будем веселиться!». Не случайно западная и российская критика часто подчеркивает связь эстетики «Эрмитажа» с авангардными традициями русского искусства 20-х гг. ХХ в.

Театр с успехом гастролирует в России и за рубежом: он побывал в США, Канаде, Голландии, Израиле, Франции, Италии, Германии, Польше, Швейцарии, Литве, Эстонии, Колумбии, Уругвае, Парагвае, Бразилии, Испании и на Кубе.