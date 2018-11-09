10 ноября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день молодёжи.

Всемирный день науки за мир и развитие.

Международный день бухгалтера.

Россия - День сотрудника внутренних дел.

ПРИМЕТЫ:

Ненила Льняница, Параскева. В этот день не пряли, не золили (т.е. не мыли) белья. Коли на Параскеву много смеёшься, то в старости немало слёз прольёшь.

РОДИЛИСЬ:

1759 Иоганн Кристоф Фридрих фон ШИЛЛЕР, немецкий поэт и драматург. По профессии был военврачом.

1888 Андрей Николаевич ТУПОЛЕВ, российский авиаконструктор, создатель самолётов «Ту».

1919 Михаил Тимофеевич КАЛАШНИКОВ, российский конструктор, генерал, создатель автоматов и пулемётов. Умер в 2013 году. По некоторым предположениям, не имеющим точных документальных подтверждений, в разработке его первого автомата АК- 47 принимали участие вывезенные из Германии немецкие специалисты, в том числе сам Хуго ШМАЙССЕР. Этот автомат украшает государственный герб Мозамбика.

1925 Ричард Уолтер БАРТОН (ДЖЕНКИНС-мл), английский актёр, муж Элизабет ТЕЙЛОР (дважды). Двенадцатый из тринадцати детей шахтёра.

1928 Эннио МОРРИКОНЕ, итальянский композитор. Родился в семье трубача.

1951 Виктор Иванович СУХОРУКОВ, российский актёр. Несколько лет увлекался спиртным и бродяжничал.

1963 Михаил Олегович ЕФРЕМОВ, российский актёр и телеведущий. У него от четырёх браков шестеро детей.

1966 Камиль Шамильевич ЛАРИН, российский актёр.

1968 Филипп Олегович ЯНКОВСКИЙ, российский актёр. Муж актрисы Оксаны ФАНДЕРЫ.

1969 Игорь Владимирович СОРИН, солист группы «Иванушки International», в 1998 году выбросился из окна 6-го этажа.

1975 Тина (Тинатин Гивиевна) КАНДЕЛАКИ, российская телеведущая. Её отец был директором овощной базы в Тбилиси. У неё дочь Мелания и сын Леонтий.

1992 Максим Анатольевич ВОЛОДЬКО, белорусский футболист.

СОБЫТИЯ:

1719 Вышел указ ПЕТРА I о введении «проезжих грамот» (прообраз паспортов).

1770 Вольтер заявил: «Если бы Бога не было, его следовало бы изобрести».

1885 Немецкие инженеры ДАЙМЛЕР и МАЙБАХ установили разработанный ими двигатель внутреннего сгорания на деревянный велосипед, который совершил в этот день свою первую поездку. Так появился первый мотоцикл. Через год на дорогу вышел первый четырёхколесный экипаж - прототип современного автомобиля.

1908 В одной из гостиниц американского штата Монтана в номерах на столик положили Библию. С тех пор Священное Писание стало обязательным атрибутом гостиничных номеров. Однако, из соображений политкорректности, начиная с 90-х годов прошлого века, Библия появляется в комнатах только по требованию самих постояльцев.

1930 В Минске открылся первый звуковой кинотеатр - «Красная звезда». Сейчас на его месте расположен жилой дом (пр-т. Независимости, 22).

1951 Впервые начали использовать междугородные и международные телефонные коды.

1982 День рождения группы «Наутилус Помпилиус».

1982 Умер Леонид Ильич БРЕЖНЕВ, Генеральный секретарь ЦК КПСС с 14 октября 1964 года. О его смерти объявили лишь спустя сутки.

1993 Английский парикмахер Том РОДДЕН побрил за час 278 человек - мировой рекорд.

1996 От взрыва на Котляковском кладбище в Москве погибли 14 человек, несколько десятков были ранены.

2017 Умер Михаил ЗАДОРНОВ, российский сатирик.