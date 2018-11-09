ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10 ноября. События и люди

10.11.2018 02:40 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
10 ноября. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день молодёжи.

Всемирный день науки за мир и развитие.

Международный день бухгалтера.

Россия - День сотрудника внутренних дел.

ПРИМЕТЫ:

Ненила Льняница, Параскева. В этот день не пряли, не золили (т.е. не мыли) белья. Коли на Параскеву много смеёшься, то в старости немало слёз прольёшь.

РОДИЛИСЬ:

1759 Иоганн Кристоф Фридрих фон ШИЛЛЕР, немецкий поэт и драматург. По профессии был военврачом.

1888 Андрей Николаевич ТУПОЛЕВ, российский авиаконструктор, создатель самолётов «Ту».

1919 Михаил Тимофеевич КАЛАШНИКОВ, российский конструктор, генерал, создатель автоматов и пулемётов. Умер в 2013 году. По некоторым предположениям, не имеющим точных документальных подтверждений, в разработке его первого автомата АК- 47 принимали участие вывезенные из Германии немецкие специалисты, в том числе сам Хуго ШМАЙССЕР. Этот автомат украшает государственный герб Мозамбика.

1925 Ричард Уолтер БАРТОН (ДЖЕНКИНС-мл), английский актёр, муж Элизабет ТЕЙЛОР (дважды). Двенадцатый из тринадцати детей шахтёра.

1928 Эннио МОРРИКОНЕ, итальянский композитор. Родился в семье трубача.

1951 Виктор Иванович СУХОРУКОВ, российский актёр. Несколько лет увлекался спиртным и бродяжничал.

1963 Михаил Олегович ЕФРЕМОВ, российский актёр и телеведущий. У него от четырёх браков шестеро детей.

1966 Камиль Шамильевич ЛАРИН, российский актёр.

1968 Филипп Олегович ЯНКОВСКИЙ, российский актёр. Муж актрисы Оксаны ФАНДЕРЫ.

1969 Игорь Владимирович СОРИН, солист группы «Иванушки International», в 1998 году выбросился из окна 6-го этажа.

1975 Тина (Тинатин Гивиевна) КАНДЕЛАКИ, российская телеведущая. Её отец был директором овощной базы в Тбилиси. У неё дочь Мелания и сын Леонтий.

1992 Максим Анатольевич ВОЛОДЬКО, белорусский футболист.

СОБЫТИЯ:

1719 Вышел указ ПЕТРА I о введении «проезжих грамот» (прообраз паспортов).

1770 Вольтер заявил: «Если бы Бога не было, его следовало бы изобрести».

1885 Немецкие инженеры ДАЙМЛЕР и МАЙБАХ установили разработанный ими двигатель внутреннего сгорания на деревянный велосипед, который совершил в этот день свою первую поездку. Так появился первый мотоцикл. Через год на дорогу вышел первый четырёхколесный экипаж - прототип современного автомобиля.

1908 В одной из гостиниц американского штата Монтана в номерах на столик положили Библию. С тех пор Священное Писание стало обязательным атрибутом гостиничных номеров. Однако, из соображений политкорректности, начиная с 90-х годов прошлого века, Библия появляется в комнатах только по требованию самих постояльцев.

1930 В Минске открылся первый звуковой кинотеатр - «Красная звезда». Сейчас на его месте расположен жилой дом (пр-т. Независимости, 22).

1951 Впервые начали использовать междугородные и международные телефонные коды.

1982 День рождения группы «Наутилус Помпилиус».

1982 Умер Леонид Ильич БРЕЖНЕВ, Генеральный секретарь ЦК КПСС с 14 октября 1964 года. О его смерти объявили лишь спустя сутки.

1993 Английский парикмахер Том РОДДЕН побрил за час 278 человек - мировой рекорд.

1996 От взрыва на Котляковском кладбище в Москве погибли 14 человек, несколько десятков были ранены.

2017 Умер Михаил ЗАДОРНОВ, российский сатирик.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Андрей Туполев, Михаил Калашников, Эннио Морриконе, Тина Канделаки
 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший соратник Лукашенко: "Беги, Александр Григорьевич, у дверей стоят те, что тебя вынесут!"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика