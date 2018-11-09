В России отец забрал у бывшей жены 4-летнюю дочь и сбежал. Кажется, их видели в Беларуси

Более полугода российская полиция ищет 40-летнего Олега Гершмана, который в декабре 2017 года забрал маленькую дочь и уехал в неизвестном направлении. Не исключено, что он прячется в Беларуси — осенью его видели в Минске. Об этом TUT.BY сообщили в поисковом отряде «Ангел».



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Фото предоставлено: ПСО «Ангел»

13 декабря 2017-го года житель Москвы Олег Гершман забрал свою 4-летнюю дочь Еву и уехал в неизвестном направлении. С тех пор ребенка ищет мать, а отца — полиция России.

«В сентябре они были замечены в Минске», — рассказали в ПСО «Ангел». Волонтеры ищут свидетелей и тех, кто может что-то знать о местонахождении ребенка.

База данных МВД России подтверждает: мужчина находится в федеральном розыске по уголовной статье. Девочку ищут сотрудники Управления МВД РФ по Московской области.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60492.php

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Скриншот с сайта: мвд.рф

В отдельном аккаунте в Instagram мама публикует снимки дочери и официальные документы. Из них следует, что по решению суда ребенок должен проживать с матерью. Супруги в разводе, у них плохие отношения. Ранее женщина поясняла в СМИ, что не раз обращалась в полицию по поводу домашнего насилия.

Приметы мужчины: рост 182 см, нормального телосложения, темные волосы с сединой, глаза карие. Может носить усы и короткую бороду.

Приметы девочки: рост 100−110 см, худощавого телосложения, волосы темные (могут быть короткие или до плеч), глаза карие.

Всех, кто владеет информацией о пропавших, просят сообщить по телефонам ПСО «Ангел»: 7733, +375 33 6666−856, +375 33 6666−033, либо 102 (милиция, общий).

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку от поискового отряда «Ангел» и разместите в общественных местах. Или же сделаете перевод в пользу отряда — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах.