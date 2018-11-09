То ли ещё будет, ой-ё-ёй! Или какие «загадочные» преобразования ждут в будущем историческую часть Бреста и Брестскую крепость  

Когда узнал, что Брестский горисполком приглашает жителей Бреста принять участие в общественном обсуждении плана: «Детальный план исторической части г. Бреста, включая мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»…, решил поучаствовать.

Часть 1





Для того, чтобы читателю было не утомительно читать мою статью, выставил музыкальные композиции с клипами. Думаю, они будут по нраву многим…

Шведская музыкальная группа "Secret Service" - песня "Night City"







План под названием "Последний день Помпеи..., или что-то в этом роде..."

Понимая, что процесс по реализации нового плана градостроительной политики центральной части г. Бреста пошёл и его уже не остановить, как житель и патриот нашего города, решил внести некоторые коррективы..., тем более времени, практически, оставалось мало (последний день проведения общественного обсуждения заканчивался 13 сентября 2018 года). Очень много наработанных проектов было представлено в тезисном виде, без детальных пояснений... Чтобы вникнуть и понять замысловатые идеи и желания руководства Бреста по градостроительному преобразованию нашего города, трёх недель, считаю, было дано недостаточно (срок проведения общественного обсуждения с 20 августа 2018 года по 13 сентября 2018 года), для таких дел надо, как минимум, пол года... Куда такая спешка? Такое складывается ощущение, что наступает некий последний день Помпеи...



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Художественная картина "Последний день Помпеи", написана русским художником Карлом Павловичем Брюлловым в 1830-1833 гг. Представленный городскими властями Бреста новый градостроительный план на будущую перспективу может сам и не плох, но уж больно выглядит как "оптовый вариант" в супермарките… Разделили историческую часть Бреста и крепость, как некую тушу в мясной лавке… Ну о сроках изучения и ознакомления для наших граждан я уже не говорю… Они настолько минимизированы, как будто наступают последние дни перед грандиозным НЕЧТО! Можно сказать "Шас или никогда"!… И как тут не вспомнить замечательную картину "Последний день Помпеи"… (изображение картины из интернета)

Выбрал несколько предлагаемых позиций, по которым дал свои замечания и предложения на адрес электронной почты ГУ «Редакция газеты «Брестский вестник». Чтобы читателю было понятно какие я поднял вопросы, предлагаю посмотреть (всего будет 7 вопросов, в данной статье освещается два):

Зона «Эспланада»

Было бы правильно назвать район в Бресте (в квартале) от Restoclub «Цельсий» до ул. Зубачева и Гоголя - «Клеманъ Баяръ» (французское название Clement Bayard). Почему? Дело в том, что примерно в этом районе в период Российской империи перед Первой Мировой войной находился эллинг для дирижаблей Брест-Литовской крепостной воздухоплавательной роты и 2-й воздухоплавательной роты Российского императорского военно-воздушного флота.

Обслуживались в ангаре в разное время следующие управляемые аэростаты - это: «Беркутъ» («Clement Bayard N° 1»), «Кондоръ» («Clement Bayard N° 5») и «Коршунъ» («Zodiac VIII»)... Возможно, ещё были какие-то дирижабли, о которых мне неизвестно...



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На снимке изображён парящий в небе французский le dirigeable «Clement-Bayard № 1»… Пройдёт время, и с 1910 года он станет на вооружении Российского императорского военно-воздушного флота с названием «Беркутъ» (фотография из интернета)



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Представлены две фотографии. Слева - жители Франции обратили свой взор на полёт "воздушных красавцев" - военных дирижаблей под названием «Clement-Bayard № 1» и «Republique», а также на воздушный шар... происходило это 14 июля 1909 года. Справа - военный дирижабль «Clement-Bayard № 1» пролетает над площадью Trocadero (Трокадеро) в столице Французской Республики Париже (фотография и почтовая открытка из интернета).



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Российская почтовая открытка издана в начале ХХ века издательством табачного и галантерейного магазина Х.Минца в Брестъ-Литовске. На ней изображён в полёте дирижабль «Клеманъ Баяръ» Российского императорского военно-воздушного флота, входивший в состав 2-й воздухоплавательной роты в Брестъ-Литовске. Возможно, он так первоначально назывался, будучи уже русским, перед тем как он приобрел очередное имя «Беркутъ»… Будучи французским, дирижабль «Clement-Bayard № 1» парил над парижской Триумфальной аркой, Елисейскими полями, Вандомской площадью, Монмартром… Теперь, когда он стал русским дирижаблем, порой, он грациозно и величаво бороздил небеса над городом и русской крепостью Брестъ-Литовскъ. К началу Первой мировой войны военный дирижабль "Беркутъ" был уже устаревшей конструкцией... В 1916 году его разобрали и больше никогда не восстанавливали… (почтовая открытка из коллекции брестчанина Александра Пащука)



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На фотографии изображён в воздушном полёте дирижабль «Кондоръ» Российского императорского военно-воздушного флота... В 1913 году военным ведомством Российской империи был приобретён у Французской Республики военный le dirigeable «Clement-Bayard № 5» (фотография из интернета)





Представлены две фотографии, на которых можно увидеть летящим по воздуху военный дирижабль «Кондоръ» (фотографии из интернета)





После приобретения у Франции dirigeable militaire «Clement-Bayard № 5» он был направлен в Брестъ-Литовскъ в состав 2-й воздухоплавательной роты. Вероятно, что именно в Брестъ-Литовске французский дирижабль «Clement-Bayard № 5» получил название «Кондоръ». Во время Первой мировой войны осенью 1914 года дирижабль «Кондоръ» был направлен в захваченный Русской императорской армией у Австро-Венгерской империи город Lemberg (ныне украинский г.Львiв). Не могу сказать насколько он был востребован в боевых операциях, но в дальнейшем судьба его не благословила... По некоторым источникам он был уничтожен германской авиацией... (фотография из интернета)



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Российская почтовая открытка издана в начале ХХ века издательством табачного и галантерейного магазина Х.Минца в Брестъ-Литовске. На ней изображён в полёте дирижабль «Задiакъ» Российского императорского военно-воздушного флота. Этот дирижабль был приобретён в 1910 году военным ведомством Русской императорской армии у Французской Республики. Назывался он первоначально le dirigeable «Zodiac IX» (возможно VIII). Предполагаю, что после его приобретения французский дирижабль был направлен в Брестъ-Литовскъ. Вероятнее всего, его первое русское название было «Задiакъ», лишь потом он стал называться «Коршунъ». По размеру он был немного меньше, чем остальные дирижабли. По некоторым данным такого типа дирижабли в боевых действиях не участвовали, в основном они использовались для обучения и тренировок... Как в дальнейшем сложилась судьба дирижабля «Коршунъ» мне неизвестно... (почтовая открытка из коллекции брестчанина Александра Пащука)

В начале XX века военное ведомство Российской империи закупило у Французской Республики несколько дирижаблей с названием «Clement Bayard» и «Zodiac», часть из них оказалась в Брестъ-Литовске. Считаю, в память о месте, откуда «уходили» в небо дирижабли, название района «Клеманъ Баяръ» придало бы городу Бресту некий шарм исторического прошлого,… и это было бы правильно.

Указано, что в квартале № 19 – будет построен многофункциональный комплекс «Брест-сити»…



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На двух красочных картинках можно увидеть, как вдоль по проспекту Машерова от Restoclub «Цельсий» в сторону Брестской крепости, предположительно, будет выглядеть многофункциональный комплекс "Брест-сити"... В то время если и строить комплекс, то, по форме напоминающий дирижабль... А сам комплекс назвать "Дирижабль" или "Аэростатъ"! Ведь это место, где предполагается постройка многофункционального комплекса, поистине, исторически связано с воздухоплаванием брестчины! (изображения из интернета)



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Там, где предполагается построить многофункциональный комплекс, ещё пока растут деревья... скоро всё это уйдёт в прошлое навсегда... (фотографии выполнены 23.09.2018 г., из собрания брестчанина Александра Пащука)

Всё это хорошо… Может надо уже отойти от наезженных импортных названий «city»… Это название рябит везде… Ведь данный район с историческим прошлым с англоязычным названием «сити» ничего общего не имеет? Было бы правильно дать многофункциональному комплексу название: «Дирижабль» или «Аэростатъ»… Да и построить сам комплекс в стиле воздушного корабля напоминающий дирижабль!



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Российская почтовая открытка издана в начале ХХ века. На ней изображён ввод в эллинг дирижабля «Клеманъ Баяръ» Российского императорского военно-воздушного флота..., который позже назовут "Беркутъ" (почтовая открытка из коллекции брестчанина Александра Пащука)



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60491.php

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На фотографии, выполненной в период Первой мировой войны, изображён на фоне пустыря стоящий в одиночестве эллинг, в котором когда-то проводилось в разное время техническое обслуживание, ремонт и хранение дирижаблей и возможно аэростатов Русского военно-воздушного флота в Брестъ-Литовске. При тщательном изучении снимка можно увидеть некоторые детали, которые исторически интересны. Именно по ним можно с точностью определить место, где когда-то стоял вышеуказанный эллинг. Вдали за эллингом виден железнодорожный состав на фоне деревьев. Слева от эллинга из-за деревьев видна небольшая часть металлической конструкции воздушного наблюдения, оповещения и связи, установленной на крыше Белого дворца русской крепости Брестъ-Литовскъ. Данная конструкция несла функцию наблюдения, оповещения и связь с дирижаблями. Ещё чуть левее от металлической конструкции можно увидеть среди деревьев небольшой выступ купола Свято-Николаевского гарнизонного собора русской крепости Брестъ-Литовскъ... Думаю, что этих данных достаточно чтобы найти местонахождения эллинга... (фотография из коллекции брестчанина Александра Пащука)



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60491.php

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На данной фотографии, выполненной в период Первой мировой войны, виден вдали эллинг для дирижабля. На ближнем плане можно увидеть железнодорожные пути, возле которых возвышается водрнапорная башня и постройки... Прошло время, теперь нет водонапорной башни, построек, эллинга и часть железных дорог... (фотография из коллекции брестчанина Александра Пащука)



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60491.php

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На фотографии, выполненной в период Первой мировой войны, можно увидеть на переднем плане двух военнослужащих Германской императорской армии, сидящих на камнях-валунах... Вдали виден ещё не уничтоженный оккупантами эллинг для дирижабля... (фотография из коллекции брестчанина Александра Пащука)



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60491.php

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На представленной фотографии, выполненной в период Первой мировой войны, военнослужащие Германской императорской армии «красуются» перед эллингом для дирижабля... (фотография из коллекции брестчанина Александра Пащука)



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60491.php

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На данной фотографии, выполненной в период Первой мировой войны, некогда русский эллинг для дирижабля пошел под «нож»... (фотография из коллекции брестчанина Александра Пащука)



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60491.php

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На представленной фотографии, выполненной в период Первой мировой войны, эллинг для дирижабля окончательно и бесповоротно был уничтожен... Его «уложили», чтобы затем «дербанить» по частям... Предполагаю, что металлоконструкция эллинга оккупантами была вывезена в Германию и Австро-Венгрию... (фотография из коллекции брестчанина Александра Пащука)

Как я ранее указывал, примерно в этом районе находился в начале XX века эллинг для дирижаблей (управляемых аэростатов) Российского императорского военно-воздушного флота… Эти названия исторически привязаны к данному месту, поэтому они будут понятны для жителей Бреста и гостей нашего города!



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60491.php

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Моё пожелание

Вот приоткрыта еще одна страница истории, связанная с нашим прекрасным и замечательным городом Брестом.

Если у кого есть какие-либо вопросы по поднятым мной темам, пожалуйста, прошу связаться со мной по эл. адресу: (brest-bug@mail.ru) или же позвонить по телефону 8 (033) 328-97-34 (МТС). Буду рад всегда ответить на любой вопрос.

Спасибо всем, кто прочитал мою статью!

С большим уважением, брестчанин Александр Пащук