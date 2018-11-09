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То ли ещё будет, ой-ё-ёй! Или какие «загадочные» преобразования ждут в будущем историческую часть Бреста и Брестскую крепость
10.11.2018 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Когда узнал, что Брестский горисполком приглашает жителей Бреста принять участие в общественном обсуждении плана: «Детальный план исторической части г. Бреста, включая мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»…, решил поучаствовать.
Часть 1
Для того, чтобы читателю было не утомительно читать мою статью, выставил музыкальные композиции с клипами. Думаю, они будут по нраву многим…
Шведская музыкальная группа "Secret Service" - песня "Night City"
План под названием "Последний день Помпеи..., или что-то в этом роде..."
Понимая, что процесс по реализации нового плана градостроительной политики центральной части г. Бреста пошёл и его уже не остановить, как житель и патриот нашего города, решил внести некоторые коррективы..., тем более времени, практически, оставалось мало (последний день проведения общественного обсуждения заканчивался 13 сентября 2018 года). Очень много наработанных проектов было представлено в тезисном виде, без детальных пояснений... Чтобы вникнуть и понять замысловатые идеи и желания руководства Бреста по градостроительному преобразованию нашего города, трёх недель, считаю, было дано недостаточно (срок проведения общественного обсуждения с 20 августа 2018 года по 13 сентября 2018 года), для таких дел надо, как минимум, пол года... Куда такая спешка? Такое складывается ощущение, что наступает некий последний день Помпеи...
Художественная картина "Последний день Помпеи", написана русским художником Карлом Павловичем Брюлловым в 1830-1833 гг. Представленный городскими властями Бреста новый градостроительный план на будущую перспективу может сам и не плох, но уж больно выглядит как "оптовый вариант" в супермарките… Разделили историческую часть Бреста и крепость, как некую тушу в мясной лавке… Ну о сроках изучения и ознакомления для наших граждан я уже не говорю… Они настолько минимизированы, как будто наступают последние дни перед грандиозным НЕЧТО! Можно сказать "Шас или никогда"!… И как тут не вспомнить замечательную картину "Последний день Помпеи"… (изображение картины из интернета)
Выбрал несколько предлагаемых позиций, по которым дал свои замечания и предложения на адрес электронной почты ГУ «Редакция газеты «Брестский вестник». Чтобы читателю было понятно какие я поднял вопросы, предлагаю посмотреть (всего будет 7 вопросов, в данной статье освещается два):
Зона «Эспланада»
Было бы правильно назвать район в Бресте (в квартале) от Restoclub «Цельсий» до ул. Зубачева и Гоголя - «Клеманъ Баяръ» (французское название Clement Bayard). Почему? Дело в том, что примерно в этом районе в период Российской империи перед Первой Мировой войной находился эллинг для дирижаблей Брест-Литовской крепостной воздухоплавательной роты и 2-й воздухоплавательной роты Российского императорского военно-воздушного флота.
Обслуживались в ангаре в разное время следующие управляемые аэростаты - это: «Беркутъ» («Clement Bayard N° 1»), «Кондоръ» («Clement Bayard N° 5») и «Коршунъ» («Zodiac VIII»)... Возможно, ещё были какие-то дирижабли, о которых мне неизвестно...
На снимке изображён парящий в небе французский le dirigeable «Clement-Bayard № 1»… Пройдёт время, и с 1910 года он станет на вооружении Российского императорского военно-воздушного флота с названием «Беркутъ» (фотография из интернета)
Представлены две фотографии. Слева - жители Франции обратили свой взор на полёт "воздушных красавцев" - военных дирижаблей под названием «Clement-Bayard № 1» и «Republique», а также на воздушный шар... происходило это 14 июля 1909 года. Справа - военный дирижабль «Clement-Bayard № 1» пролетает над площадью Trocadero (Трокадеро) в столице Французской Республики Париже (фотография и почтовая открытка из интернета).
Российская почтовая открытка издана в начале ХХ века издательством табачного и галантерейного магазина Х.Минца в Брестъ-Литовске. На ней изображён в полёте дирижабль «Клеманъ Баяръ» Российского императорского военно-воздушного флота, входивший в состав 2-й воздухоплавательной роты в Брестъ-Литовске. Возможно, он так первоначально назывался, будучи уже русским, перед тем как он приобрел очередное имя «Беркутъ»… Будучи французским, дирижабль «Clement-Bayard № 1» парил над парижской Триумфальной аркой, Елисейскими полями, Вандомской площадью, Монмартром… Теперь, когда он стал русским дирижаблем, порой, он грациозно и величаво бороздил небеса над городом и русской крепостью Брестъ-Литовскъ. К началу Первой мировой войны военный дирижабль "Беркутъ" был уже устаревшей конструкцией... В 1916 году его разобрали и больше никогда не восстанавливали… (почтовая открытка из коллекции брестчанина Александра Пащука)
На фотографии изображён в воздушном полёте дирижабль «Кондоръ» Российского императорского военно-воздушного флота... В 1913 году военным ведомством Российской империи был приобретён у Французской Республики военный le dirigeable «Clement-Bayard № 5» (фотография из интернета)
Представлены две фотографии, на которых можно увидеть летящим по воздуху военный дирижабль «Кондоръ» (фотографии из интернета)
После приобретения у Франции dirigeable militaire «Clement-Bayard № 5» он был направлен в Брестъ-Литовскъ в состав 2-й воздухоплавательной роты. Вероятно, что именно в Брестъ-Литовске французский дирижабль «Clement-Bayard № 5» получил название «Кондоръ». Во время Первой мировой войны осенью 1914 года дирижабль «Кондоръ» был направлен в захваченный Русской императорской армией у Австро-Венгерской империи город Lemberg (ныне украинский г.Львiв). Не могу сказать насколько он был востребован в боевых операциях, но в дальнейшем судьба его не благословила... По некоторым источникам он был уничтожен германской авиацией... (фотография из интернета)
Российская почтовая открытка издана в начале ХХ века издательством табачного и галантерейного магазина Х.Минца в Брестъ-Литовске. На ней изображён в полёте дирижабль «Задiакъ» Российского императорского военно-воздушного флота. Этот дирижабль был приобретён в 1910 году военным ведомством Русской императорской армии у Французской Республики. Назывался он первоначально le dirigeable «Zodiac IX» (возможно VIII). Предполагаю, что после его приобретения французский дирижабль был направлен в Брестъ-Литовскъ. Вероятнее всего, его первое русское название было «Задiакъ», лишь потом он стал называться «Коршунъ». По размеру он был немного меньше, чем остальные дирижабли. По некоторым данным такого типа дирижабли в боевых действиях не участвовали, в основном они использовались для обучения и тренировок... Как в дальнейшем сложилась судьба дирижабля «Коршунъ» мне неизвестно... (почтовая открытка из коллекции брестчанина Александра Пащука)
В начале XX века военное ведомство Российской империи закупило у Французской Республики несколько дирижаблей с названием «Clement Bayard» и «Zodiac», часть из них оказалась в Брестъ-Литовске. Считаю, в память о месте, откуда «уходили» в небо дирижабли, название района «Клеманъ Баяръ» придало бы городу Бресту некий шарм исторического прошлого,… и это было бы правильно.
Указано, что в квартале № 19 – будет построен многофункциональный комплекс «Брест-сити»…
На двух красочных картинках можно увидеть, как вдоль по проспекту Машерова от Restoclub «Цельсий» в сторону Брестской крепости, предположительно, будет выглядеть многофункциональный комплекс "Брест-сити"... В то время если и строить комплекс, то, по форме напоминающий дирижабль... А сам комплекс назвать "Дирижабль" или "Аэростатъ"! Ведь это место, где предполагается постройка многофункционального комплекса, поистине, исторически связано с воздухоплаванием брестчины! (изображения из интернета)
Там, где предполагается построить многофункциональный комплекс, ещё пока растут деревья... скоро всё это уйдёт в прошлое навсегда... (фотографии выполнены 23.09.2018 г., из собрания брестчанина Александра Пащука)
Всё это хорошо… Может надо уже отойти от наезженных импортных названий «city»… Это название рябит везде… Ведь данный район с историческим прошлым с англоязычным названием «сити» ничего общего не имеет? Было бы правильно дать многофункциональному комплексу название: «Дирижабль» или «Аэростатъ»… Да и построить сам комплекс в стиле воздушного корабля напоминающий дирижабль!
Российская почтовая открытка издана в начале ХХ века. На ней изображён ввод в эллинг дирижабля «Клеманъ Баяръ» Российского императорского военно-воздушного флота..., который позже назовут "Беркутъ" (почтовая открытка из коллекции брестчанина Александра Пащука)
На фотографии, выполненной в период Первой мировой войны, изображён на фоне пустыря стоящий в одиночестве эллинг, в котором когда-то проводилось в разное время техническое обслуживание, ремонт и хранение дирижаблей и возможно аэростатов Русского военно-воздушного флота в Брестъ-Литовске. При тщательном изучении снимка можно увидеть некоторые детали, которые исторически интересны. Именно по ним можно с точностью определить место, где когда-то стоял вышеуказанный эллинг. Вдали за эллингом виден железнодорожный состав на фоне деревьев. Слева от эллинга из-за деревьев видна небольшая часть металлической конструкции воздушного наблюдения, оповещения и связи, установленной на крыше Белого дворца русской крепости Брестъ-Литовскъ. Данная конструкция несла функцию наблюдения, оповещения и связь с дирижаблями. Ещё чуть левее от металлической конструкции можно увидеть среди деревьев небольшой выступ купола Свято-Николаевского гарнизонного собора русской крепости Брестъ-Литовскъ... Думаю, что этих данных достаточно чтобы найти местонахождения эллинга... (фотография из коллекции брестчанина Александра Пащука)
На данной фотографии, выполненной в период Первой мировой войны, виден вдали эллинг для дирижабля. На ближнем плане можно увидеть железнодорожные пути, возле которых возвышается водрнапорная башня и постройки... Прошло время, теперь нет водонапорной башни, построек, эллинга и часть железных дорог... (фотография из коллекции брестчанина Александра Пащука)
На фотографии, выполненной в период Первой мировой войны, можно увидеть на переднем плане двух военнослужащих Германской императорской армии, сидящих на камнях-валунах... Вдали виден ещё не уничтоженный оккупантами эллинг для дирижабля... (фотография из коллекции брестчанина Александра Пащука)
На представленной фотографии, выполненной в период Первой мировой войны, военнослужащие Германской императорской армии «красуются» перед эллингом для дирижабля... (фотография из коллекции брестчанина Александра Пащука)
На данной фотографии, выполненной в период Первой мировой войны, некогда русский эллинг для дирижабля пошел под «нож»... (фотография из коллекции брестчанина Александра Пащука)
На представленной фотографии, выполненной в период Первой мировой войны, эллинг для дирижабля окончательно и бесповоротно был уничтожен... Его «уложили», чтобы затем «дербанить» по частям... Предполагаю, что металлоконструкция эллинга оккупантами была вывезена в Германию и Австро-Венгрию... (фотография из коллекции брестчанина Александра Пащука)
Как я ранее указывал, примерно в этом районе находился в начале XX века эллинг для дирижаблей (управляемых аэростатов) Российского императорского военно-воздушного флота… Эти названия исторически привязаны к данному месту, поэтому они будут понятны для жителей Бреста и гостей нашего города!
Моё пожелание
Вот приоткрыта еще одна страница истории, связанная с нашим прекрасным и замечательным городом Брестом.
Если у кого есть какие-либо вопросы по поднятым мной темам, пожалуйста, прошу связаться со мной по эл. адресу: (brest-bug@mail.ru) или же позвонить по телефону 8 (033) 328-97-34 (МТС). Буду рад всегда ответить на любой вопрос.
Спасибо всем, кто прочитал мою статью!
С большим уважением, брестчанин Александр Пащук
Продолжение следует...
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