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Прощай, Европа. "Городея" обыграла брестское "Динамо"
10.11.2018 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
9 ноября в Городее стартовал 28 тур
За два тура до финиша брестское «Динамо» на пять очков отстает от четвертого места, вряд ли «Витебск» и «Торпедо-БелАЗ» проиграют свои оставшиеся матчи.
Надежда на Европу растворилась в белорусском тумане… Фото: ФК «Динамо» (Брест)
После прошлого тура обострилась борьба за серебро. «Шахтер» и минское «Динамо» разделял всего один балл. «Витебск» также одно очко отделяет от минчан. Столичный клуб добыл победу над «Слуцком» и временно поднялся на второе место.
Любая ничья или поражение могут перемешать места команд в борьбе за медали. Этим и будут интересны оставшиеся туры.
Напомним, что матч «Шахтера» против БАТЭ перенесен на 21 ноября. А в подвале турнирной таблицы своя жара. Два клуба находятся в зоне вылета, хуже всего дела обстоят у «Днепра», руководство
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9 ноября в Городее стартовал 28 тур чемпионата Беларуси по футболу. В гости к местной «сахарной» команде приехали динамовцы Бреста и проиграли с минимальным счетом. ...
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