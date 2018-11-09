9 ноября в Городее стартовал 28 тур чемпионата Беларуси по футболу . В гости к местной «сахарной» команде приехали динамовцы Бреста и проиграли с минимальным счетом.

За два тура до финиша брестское «Динамо» на пять очков отстает от четвертого места, вряд ли «Витебск» и «Торпедо-БелАЗ» проиграют свои оставшиеся матчи.



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Надежда на Европу растворилась в белорусском тумане… Фото: ФК «Динамо» (Брест)

После прошлого тура обострилась борьба за серебро. «Шахтер» и минское «Динамо» разделял всего один балл. «Витебск» также одно очко отделяет от минчан. Столичный клуб добыл победу над «Слуцком» и временно поднялся на второе место.

Любая ничья или поражение могут перемешать места команд в борьбе за медали. Этим и будут интересны оставшиеся туры.

Напомним, что матч «Шахтера» против БАТЭ перенесен на 21 ноября. А в подвале турнирной таблицы своя жара. Два клуба находятся в зоне вылета, хуже всего дела обстоят у «Днепра», руководство которого уволило украинского тренера Сергея Литовченко. Могилевский клуб поедет в Минск, чтобы сразиться с другим аутсайдером — «Торпедо». Дела у «Луча» и «Смолевичей» обстоят чуть лучше, команды пока находятся вне зоны вылеты, но свалиться туда — плевое дело!