В Минске стартовал турнир на Кубок Президентского спортклуба

В Беларуси стартовал юношеский турнир по хоккею на Кубок Президентского спортклуба, сообщает телеканал «МИР 24».

Эти соревнования проводятся уже в 12-й раз. На лед выходят самые перспективные спортсмены. В этом году участвуют сборные Беларуси, Казахстана, Латвии и России. Сегодня на льду «Чижовка-Арены» встретились белорусы и россияне. Гостям в последний момент удалось вырвать победу – 2:0.

«Турнир хорошо организован, приятно играть здесь, много болельщиков. Конечно, хотим выиграть, хотя это и тяжело, но будем пытаться добиться победы», – сказал главный тренер юниорской сборной России по хоккею Александр Савченков.

В пятницу, 9 ноября, состоятся матчи между сборными России и Латвии, Беларуси и Казахстана.



