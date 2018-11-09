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В Минске стартовал турнир на Кубок Президентского спортклуба

10.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси стартовал юношеский турнир по хоккею на Кубок Президентского спортклуба, сообщает телеканал «МИР 24».

Эти соревнования проводятся уже в 12-й раз. На лед выходят самые перспективные спортсмены. В этом году участвуют сборные Беларуси, Казахстана, Латвии и России. Сегодня на льду «Чижовка-Арены» встретились белорусы и россияне. Гостям в последний момент удалось вырвать победу – 2:0. 

«Турнир хорошо организован, приятно играть здесь, много болельщиков. Конечно, хотим выиграть, хотя это и тяжело, но будем пытаться добиться победы», – сказал главный тренер юниорской сборной России по хоккею Александр Савченков. 

В пятницу, 9 ноября, состоятся матчи между сборными России и Латвии, Беларуси и Казахстана.





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В соревнованиях участвуют перспективные молодые хоккеисты из Беларуси, Казахстана, Латвии и России.
 
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