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Бывший соратник Лукашенко: "Беги, Александр Григорьевич, у дверей стоят те, что тебя вынесут!"
Лукашенковцы задумались об… омоложении. О серьезном намерении омолодить кадровый резерв страны заявила глава Администрации Лукашенко Наталья Кочанова. По рекомендациям председателей областных и других исполкомов, должна быть создана база перспективных молодых людей, которые могли бы работать в государственных органах.
«Я для себя сделала четкий вывод, какими качествами должен обладать человек. Это ответственное отношение к тому делу, которое ему поручили; он должен быть честным и порядочным и уметь работать с людьми, относиться к ним по-хорошему. Сегодня он председатель райисполкома. Но он уже поработал заместителем. Мы видели, как он умеет работать с людьми, принимать решения, брать на себя ответственность», – говорит Наталья Кочанова, глава Администрации президента.
С нами на видеосвязи из Минска бывший работник Администрации президента Александр Пласковицкий:
«Аппарат обновляется регулярно, но подают это под новым соусом: то говорят, что сокращают, то говорят, что омолаживают. Я смотрел эту передачу на ОНТ. Создает необычное впечатление! Мужчина, похожий на графа Дракулу, и дамочка, похожая на графиню Баторий, говорили: нам нужна новая кровь! Интересно, молились на ночь белорусы, чтобы такое смотреть? […]
Я сегодня для себя посчитал: из 12 высших должностных лиц – практически все пенсионеры. А три непенсионера – предпенсионного возраста. И средний возраст этих высших должностных лиц – 62,5 года. Да, наш аппарат регулярно обновляется, омолаживается, но, если посмотреть, что случилось за последние 24 года, то будет понятно, что после всех этих омолаживаний аппарат становился только старше и старше. Долгосрочная тенденция такова: вместе с нашим президентом стареет и госаппарат. Чтобы госаппарат омолодился, для этого должен в первую очередь глава государства на себя примерить те мерки, которые он примеряет на других. […]
Если бы меня сейчас спросил президент, я бы ему сказал: Беги, Александр Григорьевич, уже у дверей стоят те, что тебя вынесут!»
Продолжение разговора – в сюжете
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Лукашенковцы задумались об… омоложении.
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