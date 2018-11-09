Показываем, как приготовить классное средство для умывания, которое идеально подойдет для кожи в холода

За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту, как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать рецепты от ароматерапевта и аромакосметика Натальи Дичковской.



Наталья Дичковская

Создательница школы красоты beOrganic.by, аромакосметолог



Раньше мы публиковали тренировки по фейсфитнесу с Натальей, а с наступлением холодов перешли к полезным рецептам. Кто его знает, что в этих магазинных баночках, а тут можно самим приготовить безопасную и действенную косметику. Представляете, если смешать три вида муки, получится классное средство для умывания с эффектом мягкого пилинга. Можете забыть о сухости кожи и воспалениях: