ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Показываем, как приготовить классное средство для умывания, которое идеально подойдет для кожи в холода

10.11.2018 08:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

За первой чашкой субботнего кофе загляните к нам — возможно, к тому моменту, как вы ее допьете, вы уже станете лучше! Как это возможно? Все просто: по субботам мы будем публиковать рецепты от ароматерапевта и аромакосметика Натальи Дичковской. 


Наталья Дичковская
Создательница школы красоты beOrganic.by, аромакосметолог
 

Раньше мы публиковали тренировки по фейсфитнесу с Натальей, а с наступлением холодов перешли к полезным рецептам. Кто его знает, что в этих магазинных баночках, а тут можно самим приготовить безопасную и действенную косметику. Представляете, если смешать три вида муки, получится классное средство для умывания с эффектом мягкого пилинга. Можете забыть о сухости кожи и воспалениях:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представляете, если смешать три вида муки, получится классное средство для умывания с эффектом мягкого пилинга. Можете забыть о сухости кожи и воспалениях:
 
Новости дня
Новости разные
 
Вот это ангелы! Самые сексуальные модели на шоу Victoria's Secret 2018
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.11.2018
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика