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Вот это ангелы! Самые сексуальные модели на шоу Victoria's Secret 2018

10.11.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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Вчера прошло ежегодное шоу Victoria's Secret. Несмотря на скептическое отношение модных критиков к образам, которые создает бренд, показы, а главное модели Victoria's Secret всегда оказываются в центре внимания.

Вот и в этот раз горячие образы «ангелов» обсуждают в Сети. Любимицами зрителей стали вернувшиеся после вынужденного перерыва на год Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер, а также Барбара Палвин — «единственная девушка с нормальной фигурой и бедрами реальной женщины», как пишут комментаторы. Стоит отметить также звезду шоу Беллу Хадид (которую, кстати, как раз раскритиковали за излишнюю худобу) и Винни Харлоу — девушка с болезнью витилиго (нарушение пигментации кожи) впервые приняла участие в показе.

Ну а королевой вечера стала Адриана Лима. Она была «ангелом» бренда еще с 1999 года, а вчера в последний раз вышла на подиум в качестве модели Victoria's Secret. Девушка не смогла сдержать слезы, а символическое прощание с подругами по подиуму происходило прямо во время шоу.

Представляем вашему вниманию подборку самых ярких образов и моментов вчерашнего показа:






Белла Хадид

Винни Харлоу

Кендалл Дженнер









Барбара Палвин






 
 
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Представляем вашему вниманию подборку самых ярких образов и моментов вчерашнего показа.
 
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