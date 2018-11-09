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Белорусские студенты дадут мастер-класс по драникам в Польше

10.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Белорусские студенты дадут мастер-класс по драникам в Польше
Право выступать на Х кулинарном конкурсе "Польская кулинария на Мазовии" получили студенты из Могилева.

Сообщается, команда Могилевского университета успешно прошла отбор на один из самых престижных конкурсов в Польше. Так, студенты скоро отправятся давать мастер-класс на турнир, который пройдет 16 и 17 ноября.

Ребята из Беларуси должны будут продемонстрировать не только умение готовить различные блюда и закуски. Важным считается знание правильной сервировки стола, а также знания классического обслуживания в ресторанах на английском языке.

Победителей конкурса ждут ценные призы и дипломы.

 

Белновости.

 
Теги: Могилев
 
 
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Право выступать на Х кулинарном конкурсе "Польская кулинария на Мазовии" получили студенты из Могилева. Сообщается, команда Могилевского университета успешно...
 
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