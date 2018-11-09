Белорусские студенты дадут мастер-класс по драникам в Польше



Право выступать на Х кулинарном конкурсе "Польская кулинария на Мазовии" получили студенты из Могилева.

Сообщается, команда Могилевского университета успешно прошла отбор на один из самых престижных конкурсов в Польше. Так, студенты скоро отправятся давать мастер-класс на турнир, который пройдет 16 и 17 ноября.

Ребята из Беларуси должны будут продемонстрировать не только умение готовить различные блюда и закуски. Важным считается знание правильной сервировки стола, а также знания классического обслуживания в ресторанах на английском языке.

Победителей конкурса ждут ценные призы и дипломы.

Белновости.