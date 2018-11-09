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Коттеджный Фаниполь, часть 1: замечательные дома белорусов

10.11.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Недавно на аукционе несколько участков в Фаниполе были проданы дороже чем за 40 тысяч долларов каждый. Фаниполь официально стал престижным. Фтопроект REALTY.TUT.BY в решил не дожидаться хорошей погоды — «замечательные дома белорусов» мы искали в тумане. Нашли два массива застройки. Сегодня публикуем первую часть фото самых симпатичных домов Фаниполя — эти дома построены в южной коттеджной части города.

И здесь довольно много одноэтажных домов и домов с мансардами.






Деревянные дома в Фаниполе не в лидерах, но несколько симпатичных мы отыскали.





Современная архитектура в Фаниполе будет — новые дома строятся.



Что любопытно — тут наблюдается вторая волна интереса к краснокирпичным домам.




В Фаниполе немало коттеджей из 90-х, есть и замки.


Часть «замкового наследия» реконструировано, несколько домов — в стадии реконструкции.


Сколько стоит поселиться?

Участки по 12−16 соток тут продаются по цене 35 — 45 тысяч долларов (в зависимости от качества недостроя на них).

Старые дома в центре Фаниполя, со всеми коммуникациями, стоят около 65 тысяч долларов. За 70 тысяч уже можно найти недостроенный коттедж из газосиликата, но под крышей.

За 79 предлагают стандартный двухэтажный дом, вверенный в эксплуатацию, но без намека на внутреннюю отделку, на 12 сотках. В дом газ не введен.

В диапазоне от 83 до 100 тысяч торгуются несколько домов — и печальные приветы из 90-х, требующие реконструкции, и газосиликат без крыши «по индивидуальному вип-проекту», и лаконичные новенькие, но без внутренней отделки домики под двускатной крышей.

В диапазоне от 100 до 200 предложения очень контрастируют. Например, дом 1989 года постройки, выведенный из белого кирпича, без утеплителя, в «той» стилистике и с десятилетним евроремонтом предлагается за 175 тысяч. При этом за 180 тысяч можно купить коттедж 2011 года постройки в классическом стиле, с дорогой и свежей отделкой, на аккуратном, огороженном кованым забором участке возле леса.

Усадьбы с банями и прудами предлагают от 200 тысяч.

Самое дорогое предложение Фаниполя — дом площадью 300 квадратных метров плюс гостевой двухсотметровый особнячок на просторном участке. В доме — не просто дорогая, а дворцовая мебель, есть свой спа-салон с хамамом, фрески и камины, крытая беседка на улице с летней кухней и зоной барбекю.

 
 
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В Фаниполе два коттеджных массива. И тот, что ближе к Минску, выглядит попроще.
 
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