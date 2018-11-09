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Холдинговая компания «Пинскдрев» одержала победу в конкурсе «Работодатель года-2018»

10.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Холдинговая компания «Пинскдрев» одержала победу в конкурсе «Работодатель года-2018»
Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» и ЗАО «Молодечномебель» одержали победу в конкурсе «Работодатель года-2018» в промышленной номинации «Мебель».

Подведены итоги IV ежегодного конкурса «Работодатель года-2018», который проводит Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих «Искусство созидания», осуществляющий свою деятельность под торговой маркой «Образовательный центр «Лидер».

В холдинге «Пинскдрев» работает около 6000 человек, на фабриках «Молодечномебель» около 900. На предприятиях созданы достойные условия труда, в коллективных договорах предусмотрены многочисленные меры социальной поддержки, у работников есть возможности для повышения своей квалификации и карьерного роста. Оба предприятия выпускают широкий ассортимент мебели, основная часть которой с успехом поставляется на экспорт, что дает возможность предприятиям инвестировать дополнительные средства в модернизацию производства, развитие кадрового потенциала и в целом развитие предприятия.

Конкурс «Работодатель года-2018» — это комплексная оценка компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Беларусь, и присуждение звания «Работодатель года» компаниям, признанным предоставляющими лучшие условия работы для сотрудников.

Миссия Конкурса – общественное признание заслуг компаний, осознающих важность заботы о персонале и вкладывающих средства в развитие своих сотрудников.

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