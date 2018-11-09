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Капсулу времени с посланием в 2050 год коллективу работников и учащихся Пинского индустриально-педагогического колледжа
10.11.2018 — Разное | Полесская правда
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В сентябре текущего года первичной организацией ОО «БРСМ» колледжа был дан старт молодежной патриотической акции «Письмо потомкам». Материалы данного проекта легли в основу обращения к коллективу работников и учащихся колледжа 2050 года.
В своем выступлении директор С.К. Дубновицкий отметил, что Капсула времени станет связующим звеном памяти и залогом будущего процветания учреждения образования.
Учащийся Антон Красовский зачитал текст послания. Вместе с посланием в Капсулу времени была вложена история колледжа.
В торжественной обстановке в присутствии администрации учреждения, активистов первичной организации БРСМ и ветеранов педагогического труда Капсула времени была заложена на территории учебного полигона (д. Купятичи).
Ветераны педагогического труда в момент встречи делились воспоминаниями, связанными с периодом своей трудовой деятельности, вспоминали коллег, свои достижения и то, о чем они мечтали, во что верили, к чему стремились. Молодое поколение слушало рассказы ветеранов с интересом, при этом сопоставляя картинки двадцатого века и реалии сегодняшнего дня.
Ведущие мероприятия, преподаватели Н.С. Рапинчук и В.С. Вакулич, направляя посыл в будущее, пожелали потомкам мирного неба, грандиозных открытий и встреч с людьми, которые своим трудом достигают значимых результатов во всех сферах жизни.
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