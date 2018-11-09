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Капсулу времени с посланием в 2050 год коллективу работников и учащихся Пинского индустриально-педагогического колледжа

10.11.2018 — Разное | Полесская правда  
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Капсулу времени с посланием в 2050 год коллективу работников и учащихся Пинского индустриально-педагогического колледжа
— По инициативе руководителя Пинского индустриально-педагогического колледжа С.К. Дубновицкого состоялась торжественная церемония закладки Капсулы времени в 2050 год, — рассказал корреспонденту pinsknews.by секретарь первичной организации ОО «БРСМ» Пинского индустриально-педагогического колледжа Вадим Вакулич.

В сентябре текущего года первичной организацией ОО «БРСМ» колледжа был дан старт молодежной патриотической акции «Письмо потомкам». Материалы данного проекта легли в основу обращения к коллективу работников и учащихся колледжа 2050 года.

В своем выступлении директор С.К. Дубновицкий отметил, что Капсула времени станет связующим звеном памяти и залогом будущего процветания учреждения образования.

Учащийся Антон Красовский зачитал текст послания. Вместе с посланием в Капсулу времени была вложена история колледжа.

В торжественной обстановке в присутствии администрации учреждения, активистов первичной организации БРСМ и ветеранов педагогического труда Капсула времени была заложена на территории учебного полигона (д. Купятичи).

Ветераны педагогического труда в момент встречи делились воспоминаниями, связанными с периодом своей трудовой деятельности, вспоминали коллег, свои достижения и то, о чем они мечтали, во что верили, к чему стремились. Молодое поколение слушало рассказы ветеранов с интересом, при этом сопоставляя картинки двадцатого века и реалии сегодняшнего дня.

Ведущие мероприятия, преподаватели Н.С. Рапинчук и В.С. Вакулич, направляя посыл в будущее, пожелали потомкам мирного неба, грандиозных открытий и встреч с людьми, которые своим трудом достигают значимых результатов во всех сферах жизни.

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