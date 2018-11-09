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На вопросы – компетентно: «прямые линии» организованы для жителей Пинского района
10.11.2018 — Разное | Полесская правда
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10 ноября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 31-70-09 проведет заместитель председателя Пинского районного исполнительного комитета Дмитрий Георгиевич Полховский.
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14 ноября с 9.00 до 12.00 «прямую линию» по телефону 32-36-57 проведет начальник отдела по образованию Пинского райисполкома Алла Ивановна Приловская.
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14 ноября с 9.00 до 11.00 «прямую линию» по телефону 32-38-30 проведет начальник управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома Василий Михайлович Огиевич по вопросам труда, занятости и социальной защиты.
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Во вторник, 13 ноября, с 14.00 до 17.00 работает общественная приемная райисполкома. Консультацию по вопросам кредитования населения проведет представитель филиала № 121 АСБ «Беларусбанк». Общественная приемная расположена по адресу: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, каб. 2а.
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