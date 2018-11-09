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Что нового в банках: одни закрыли Western Union, другие - открыли новые вклады

10.11.2018 08:48 — Разное | Tut.by  
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На протяжении последнего месяца банки активно меняют свои линейки депозитов: открывают новые вклады, закрывают старые. В отношении второго основного банковского продукта — кредитования — новостей значительно меньше. Здесь, как мы помним, проявил себя в первую очередь Беларусбанк, который изменил условия по некоторым жилищным кредитам, временно приостановил прием заявок по некоторым займам на покупку квартир и некоторым потребительским кредитам. Ну и традиционно неделя не обошлась без скидок и возможности что-то выиграть, совершая привычные платежные операции. FINANCE.TUT.BY посмотрел, чем порадовали и огорчили банки своих клиентов на этой неделе.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На что обратить внимание вкладчикам

Конечно же на новые депозиты. Их появилось сразу несколько. Так, Беларусбанк предложил рублевый вклад «Урожайный отзывный»: сроки 3 и 6 месяцев со ставками 7,8 и 8% годовых соответственно. Есть и онлайн-аналог этого депозита — там ставки на таких же сроках чуть выше: 7,9 и 8,05%. «Урожай» можно собрать и по безотзывным вкладам: срок 13 месяцев, ставка — 12 и 12,5% (для онлайн-варианта) годовых. Всего банк открыл 6 новых вкладов с различными сроками хранения и перестал заключать договора по 6 старым.

Новый депозит — «РастиVклад» — с дифференцированной процентной ставкой вывел на рынок БТА-Банк. Срок вклада — 13 месяцев, со второго месяца ставка одна из самых выгодных на рынке — 12%.

Пересмотрел ставки по рублевым вкладам Банк БелВЭБ, Банк Москва-Минск перестал принимать допвзносы по рублевому депозиту «Капитальный», Белорусский народный банк изменил ставки по нескольким рублевым и долларовым вкладам.

Впервые за 7 месяцев изменились ставки по российскому рублю. Обзор «коротких» депозитов в валюте

Скидки и розыгрыши: от фитнеса до нового авто


Фото: unsplash.com

Белинвестабанк предлагает оформить любую пластиковую карточку и получить по ней скидку в ФОЦ имени Машерова в размере 50% — бассейн, тренажерка, косметологический кабинет. А вот держатели карт Белкарт-Maestro Дудутки и Белкарт Премиум Банка «Решение» до декабря могут получить скидки (5%) на покупки подарочных сертификатов в спа-салоны Минска.

Клиенты Приорбанка с премиальными картами могут получить скидку в 7% при оплате билетов Etihad Airways. Акция продлится до 31 июля 2019 года. Ну, а тех, кого интересует карта «Бумеранг» с кеш-бэком смогут до конца года оформить ее в Приорбанке за 1 рубль (доллар или евро — в зависимости от валюты счета).

Альфа-Банк запускает очередной квест (на кону 10 тысяч рублей и новое авто). До 26 января обладатели карточек банка должны будут выполнять задания 8 планет. Например, Планета ЗОЖ предписывает совершать оплату на сумму от 25 рублей в медцентрах или фитнес-клубах, а Планета Холидэй — оплачивать билеты или путевки на сумму от 300 рублей. Накопленные баллы можно будет менять на шансы выиграть призы.

Какие банки «дружат», а какие — нет: сколько стоит снять наличные в «чужом» банкомате

Новости одной строкой

  • Белгазпромбанк теперь принимает заявки на перевыпуск карточек (кредитных и зарплатных в том числе) в интернет-банкинге или мобильном приложении: «пластик» привезут почтой, а пин-код — придет в смс-сообщении.
  • Альфа-Банк предлагает купить кроссовки New Balance в рассрочку с 5-процентной скидкой по Красной карте.
  • С 12 ноября Идея Банк не принимает и не выдает переводы по системе Western Union.
  • Карточки Белинвестбанка теперь можно пополнять во всех ДБО и кассах других банков.

Обращаем внимание, что обзор не носит рекламный характер и редакция включает в него новости по своему усмотрению.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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