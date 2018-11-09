Что лучше - пропустить завтрак или съесть пончик

«Да-да, мы знаем, что пропускать завтрак не самая классная идея, — пишет The Challenger . — Но порой обстоятельства складываются таким образом, что мы не можем (читай: не успеваем) полноценно позавтракать». Что в таком случае делать — остаться голодным или быстренько съесть что-то мучное и сладкое?





Зачем нужно завтракать

Завтрак — самый важный прием пищи. Это не просто поговорка, но и результат масштабного исследования , в рамках которого 50 тысяч человек старше 30 лет в течение семи лет наблюдали за связью пищевых привычек и здоровья. Полноценный, сбалансированный завтрак заряжает энергией на весь день, поддерживает в рабочем состоянии организм, нормализует уровень сахара в крови, помогает контролировать аппетит в течение дня, улучшает настроение и концентрацию внимания.

Что будет, если пропустить завтрак

Отказавшись от завтраков, вы не потеряете вес, но и не наберете . Как показывают исследования, популярная идея о том, что пропуск завтрака замедляет метаболизм — миф. Однако это не значит, что в первые часы после пробуждения не нужно есть.

Вы просыпаетесь с низким уровнем сахара в крови, и его необходимо восполнить. Если долго ничего не есть после пробуждения, происходит выброс большого количества кортизола — гормона стресса. Ваш организм буквально нервничает, когда не получает энергию. Именно поэтому и вы будете нервничать весь день. Кроме того, из-за нехватки глюкозы у вас может заболеть голова .

Что будет, если вместо завтрака съесть пончик

Безусловно, пончик не лучший выбор для завтрака. Но, по мнению специалистов , лучше съесть хоть что-то, чем вообще ничего. Пончики больше чем на четверть состоят из сахара, поэтому сначала у вас подскочит уровень глюкозы в крови, а потом так же быстро упадёт. Такие скачки ни к чему хорошему не приводят и могут спровоцировать головную боль, плохое настроение, повышенный аппетит. В общем, утром лучше обойтись без мучного и сладкого.

Что есть на завтрак, если вы проспали Лучший вариант завтрака — комбинация клетчатки, белка и полезных жиров. Если вы не успеваете (или вам лень) готовить полноценное блюдо, можно быстро перекусить чем-то из этого списка: Орехи или семечки — сытные, богатые жирами, калием и магнием. Фрукт или горсть ягод — содержат сахар, но вместе с ним клетчатку, витамины и полезные микроэлементы. Йогурт — богат белками, плюс отлично утоляет голод. Чашка зеленого чая или кофе — помогает проснуться. Сэндвич — любой сэндвич лучше, чем пончик. В идеале это может быть бутерброд с козьим сыром, с авокадо или с нежирным мясом.