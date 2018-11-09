Митболсы и голубцы. Попасть на семейный гастрофест можно совершенно бесплатно, узнайте как

10 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить один из десяти бесплатных пригласительных на гастрономический фестиваль в рамках конгресса для родителей «МамаPro». Счастливчикам пригласительные достанутся бесплатно, победители будут объявлены 16 ноября.



Фото предоставлены организаторами

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 10 пригласительных. Соответственно, победителей будет 10, призеров объявят в приложении «Афиши» 16 ноября.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

«Фишка» второго республиканского конгресса «МамаPro» — гастрономическая часть, где ряд ресторанов и кафе не только придумали и включили в меню специальные семейные сеты по фиксированной цене в 24 рубля, но «защитили» блюда перед детским педиатром, гинекологом и диетологом. Участника фестиваля можно узнать по специальной наклейке «МамаTime».

Кафе «Коммуналка» предложит ностальгический ужин из нашего детства — с голубцами и котлетами. Кафе Melograno придумало аж два сета — для тех, кто любит выбирать на месте. Кафе-гриль «Нетто» приготовят для вас крылышки гриль без масла. Фестиваль приглашает на вкусные оладьи и тушеные щечки от ресторана Bistronomіa, на филе индейки и паровые куриные котлеты в кафе «Гараж». В ресторане Piaffer будут подавать гранд-бифштекс и филе трески со спаржей, а в кафе «Тепло» — татаки и ризотто. Как положено, к блюдам добавят и десерты: в кафе Family Club можно будет попробовать трио из пирожных крошки Ши со сгущенкой, в ресторане Il Patio — панна-котту с сезонными ягодами, в кафе Don Sergio — сырники со сметаной и вишневым джемом. А теперь подробнее.

«Коммуналка» (ул. Карла Маркса, 21)





Тот самый оливье с говядиной (310 гр.).

Голубчики «с мизинчик» со сметаной (350 гр.).

Картофельное пюре с морской солью (230 гр.).

Котлетки домашние из трех видов мяса (270 гр.).

Яблочная шарлотка, двойная порция (150 гр.).

Банка клубничного компота (500 гр.).

Cafe Netto (ул. Красная, 17)





Куриные крылышки гриль (300 гр.).

Бедро цыпленка Gril (250 гр.).

Овощи гриль (кабачки цукини, баклажаны, томаты, сладкий перец) с заправкой из смеси соусов (150/20 гр.)

Картофель по-деревенски (150гр.).

Компот из сезонных фруктов (200 мл. — каждому гостю).

Don Sergio (ул. П. Мстиславца, 11, ТЦ Dana Mall, 1 этаж)





Паста алла «Путтанеска» (тальятелле из твердых сортов пшеницы с морепродуктами, каперсами, и перцем чили) (330 гр.).

Салат с тыквой и беконом (250 гр.).

Сырники со сметаной и вишневым джемом (230 гр.).

Клюквенный морс.

Garage (адреса здесь )





Стейк из говядины с овощами гриль и салатным миксом (140\75\10 гр.).

Филе индейки с соусом Хойсин и овощной сальсой (79\15\150 гр.).

Паровая куриная котлетка с бельгийским картофелем и салатным миксом (160\100\10 гр.).

Family Club (ул. Первомайская, 3а)





Для папы — стейк из куриного филе на подушке из стручковой фасоли с апельсиновым соусом (140/100/50 гр.).

Для мамы: куриные маффины с картофельным пюре (150/150 гр.).

Для ребенка: паровые кнели из курицы с картофельным пюре (100/100 гр.).

Десерт для всей семьи: три из пирожных Шу с нежным крем чизом и сгущенкой (120 гр.).

Ресторан Piaffer (ул. Одоевского, 117)





Гранд Бифштекс (большая порция бифштекса из говядины, свинины подается с сыром моцарелла на раскаленной сковороде) (185\120 гр.).

Филе трески со спаржей с томатно-оливковой заправкой (90\150гр.).

Лапша в устричном соусе со свиной вырезкой, филе цыпленка, креветками и овощами (280 гр).

Melograno (ул. Кальварийская, 4)





Сет первый. Хинкальный. Для взрослых на общем блюде: Овощной салат со свежими томатами, перцем, рукколой и редисом (290гр.).

Хинкали с говяжьим фаршем — 6 шт. (600гр.). Для ребенка: Шашлык из куриного филе (100гр.).

Картофель фри (100гр.).

Чай в семейном чайничке (600мл.). Сет второй. Хачапурный. Для взрослых на общем блюде: Салат овощной по-грузински со свежими томатами (300гр.).

Хачапури по-мегрельски с двойной начинкой из грузинского сыра (570гр.). Для ребенка: Пельмени с говяжьим фаршем (подаются со сметанкой) (210/50 гр.).

Чай в семейном чайничке (600мл.).

Il Patio (пр. Победителей, 9, ТЦ Galleria Minsk, 6 этаж)





Феттучини с цыпленком песто и карамелизированным луком (290\28 гр.)

Митболсы с картофельным пюре, подаются с миксом из овощей (210/140/75 гр.).

Panna-cotta со свежими сезонными ягодами (110 гр.).

«Тепло» (ул. Максима Богдановича, 138)





Криспи с грушей и сыром Камамбер (75/18 гр.).

Татаки из семги и тунца (120/30 гр.).

Ризотто с манго и уткой (150/50/10 гр.).

Детская пицца (190 гр.

Bistronomіa (ул. Мельникайте, 9)





Запеченая брускетта из хлеба собственного приготовления с овощами и молодым сыром (180 гр.).

Овощные оладьи с курицей (150/20 гр.).

Томленая говяжья щека со свекольным перлотто и голубым сыром (280гр.).

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