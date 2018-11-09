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"И в восхитительных штанах". Смелые и оригинальные образы гостей Недели моды в Беларуси

10.11.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
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Стилист Екатерина Болотова побывала на Belarus Fashion Week и узнала, сколько времени нужно модному бомонду на подбор луков, где покупают вещи отечественные fashionista и кому отдают предпочтение модники: люксу, масс-маркету или одежде белорусских дизайнеров.


Эксперт по имиджу и протоколу Екатерина Болотова

Лилия

Теплый и комфортный — так описывает свой комплект Лилия. Оттенки подобраны не случайно: лососевый свитер отлично сочетается с красными кюлотами, создавая яркий, но ненавязчивый образ.

Дополняют образ очки Dior, купленные на блошином рынке Брюсселя всего за 1 евро, и часы «Электроника», взятые "напрокат" у друга. На создание этого комплекта девушка потратила не больше 5 минут: образ, выбранный для Недели моды, практически не отличается от повседневного.




Маша Погорелова

Создавая этот look, блогер Маша Погорелова вдохновлялась стильной многослойностью CALVIN KLEIN. Запоминающийся и антигламурный образ состоит из микса люкса, масс-маркета и одежды белорусских дизайнеров.

Наряд, в котором Zara соседствует с Fur Garden и Valentino, был собран за полчаса. Мария признается, что чувствует себя в таком образе очень комфортно: выбранный комплект позволяет «спрятаться» от внешнего мира и чувствовать себя по-настоящему свободной.




Наталья Павловская

Дизайнер украшений Наталья Павловская выбрала яркий серо-желтый образ. Вся одежда приобретена в магазинах масс-маркета. Часть вещей куплена в Zara и Reserved, что-то нашлось в Mango.

Look украшают винтажные броши: одна досталась от бабушки, другая — подарок свекрови, третья — старая линейка белорусского бренда.




Евгения Тюленева

Блогер Евгения Тюленева выбрала черно-белый look c акцентом на горчичную сумку. Дополняют образ винтажные ботинки-казаки, привезенные мамой Жени в конце 90-х из Парижа. В нулевых такая форма носа вышла из моды, но ботинки было решено сохранить: рука не поднялась выкинуть. И вот они снова дождались своего часа и красуются на BFW.

Кепка с надписью «I'm fat so what?» привезена из Сингапура. Это подарок мисс Таиланд и напоминание о конкурсе «Мисс мира плюс-сайз 2017», в котором Евгения участвовала в прошлом году. Кепка была выпущена в рамках программы помощи детям с лишним весом, страдающим от травли своих сверстников.




Юлия

Создавая комплект, fashion-стилист Юлия отталкивалась от грубых ботинок. Образ получился total-металлик: фурнитуру на обуви поддержал свитшот из пайеток работы белорусского дизайнера.
Девушка признается, что потратила немного времени на создание лука и уложилась в 15 минут.




Павел

Молодой человек учится на дизайнера и мечтает создавать экстравагантную женскую одежду. Свой же образ он описал емким словом «китч». Шарф крупной вязки соседствует с футболкой, украшенной черепами и стразами, цветные носки гармонируют с джинсами и обувью. Чтобы замиксовать этот комплект, Павлу понадобилось 10 минут.




Евгения

30 минут — именно столько понадобилось девушке, чтобы собрать этот образ. Красный цвет выбран не случайно: модница называет его идеальным, ведь он достаточно яркий, чтобы вплетать его в комплекты «на выход» и достаточно классический для повседневного применения. Этот дуохромный комплект полностью приобретен в Zara.



Екатерина Давыдова

Основательница галереи «ДК» Екатерина Давыдова собрала в одном комплекте одежду люксовых марок и аксессуары отечественных дизайнеров. На создание образа Екатерина потратила 5 минут, руководствуясь в первую очередь комфортом. Ноябрьские луки должны быть теплыми и практичными — утверждает девушка.





Христина

Христина любит бывать на Неделе моды, ведь на показы собирается модная тусовка и даже самые смелые образы здесь будут выглядеть уместно.

Этим комплектом девушка хотела визуализировать свое игривое настроение. Болоньевые штаны были найдены в шкафу отца, жакет — в где-то Dana Moll. Самая интересная деталь комплекта — очки — куплена в Милане за 10 евро.





Елена

Девушка любит розовый и, составляя комплект, не отказала себе в удовольствии надеть total pink look. Платье, приобретенное в сети масс-маркет, дополняют сережки с серебряной фурнитурой, купленные в одном из минских ювелирных. Чтобы собрать этот яркий образ, девушке понадобилось 15 минут.




Руслана

Девушка любит гламурные образы и носит нарядную одежду за пределами модных мероприятий. На создание этого комплекта ушло 5 минут: Руслана просто открыла шкаф и надела первое, на что упал взгляд. Перчатки привезены из Рима, а вот блузка — отечественного производства.




Елена

Елена с большой любовью относится к творчеству белорусских дизайнеров и часто покупает одежду made in Belarus. Однако для Недели моды был выбран полностью заграничный look: жакет и полосатый комбинезон привезены из Италии.




 
 
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Кто сказал, что Минск скучный? Посмотрите, какие дерзкие образы выбирают столичные модники.
 
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