В Гродно водитель более чем с 9-кратным превышением алкоголя устроил ДТП

Инцидент произошел накануне в Гродно.



К перекрестку на улице Ольги Соломовой на запрещающий сигнал светофора приближался автомобиль "Опель". В это время по дороге ехал "Фольксваген". В какой-то момент водитель "Опеля" потерял управление и столкнулся с "Фольксвагеном".



Как рассказали в ГАИ региона, утром перед ДТП водитель "Опеля" выпил триста граммов водки. Поработал у себя в гараже в Лососно и поехал домой.



В ходе следствия было установлено, что у виновника ДТП содержание алкоголя превышало максимально дозволенное более чем в девять раз.



По факту ДТП проводится проверка.



