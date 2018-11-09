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В Гродно водитель более чем с 9-кратным превышением алкоголя устроил ДТП

10.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Инцидент произошел накануне в Гродно

К перекрестку на улице Ольги Соломовой на запрещающий сигнал светофора приближался автомобиль "Опель". В это время по дороге ехал "Фольксваген". В какой-то момент водитель "Опеля" потерял управление и столкнулся с "Фольксвагеном". 

Как рассказали в ГАИ региона, утром перед ДТП водитель "Опеля" выпил триста граммов водки. Поработал у себя в гараже в Лососно и поехал домой. 

В ходе следствия было установлено, что у виновника ДТП содержание алкоголя превышало максимально дозволенное более чем в девять раз. 

По факту ДТП проводится проверка. 

 

 
 
Теги: Гродно
 
 
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