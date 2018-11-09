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В Гродно определили победителя областного этапа республиканского конкурса «Студент года-2018»

10.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Участниками областного этапа стали трое победителей вузовских туров. Гродненский государственный аграрный университет представила студентка агрономического факультета Инна Милевская. Отстаивать честь ГрГУ имени Янки Купалы предстояло студентке факультета инновационных технологий машиностроения Полине Бубешко. А от Гродненского государственного медицинского университета на конкурсе выступил будущий врач-педиатр Антон Лемеш. 

В Гродно определили победителя областного этапа республиканского конкурса «Студент года-2018»


Все конкурсанты как на подбор – умные, талантливые, инициативные. А иначе нельзя. Высокая успеваемость и активное участие в научной, творческой, спортивной и общественной жизни вузов – обязательное условие для претендентов на победу. 

Ребята представили на суд жюри и публики креативные визитные номера и заранее подготовленные видеопрезентации, с блеском прошли испытание интеллектуальным конкурсом и конкурсом ораторского мастерства, покорили всех финальным выступлением на тему «Моя малая родина».    



Поддержать участников пришли их родные, друзья и, конечно, команды болельщиков из числа студентов трех вузов. К слову, как отметили судьи, таких громких «кричалок» в поддержку участников зрительный зал не слышал еще никогда. 

– В этом году конкурсанты шли друг за другом с очень незначительным отрывом. Выбрать лучшего оказалось крайне сложно, – признался первый секретарь обкома ОО «БРСМ» Павел Михалюк. – Каждый из участников выложился по максимуму, раскрыл свои таланты, обаяние, продемонстрировал острый ум и умение держаться на публике. 

В Гродно определили победителя областного этапа республиканского конкурса «Студент года-2018»


В итоге победителем стал студент медицинского университета Антон Лемеш. 

– Был долгий месяц усердной подготовки к выступлению, – поделился эмоциями Антон. – Я очень доволен, что все получилось именно так, как мы планировали. Каждодневные репетиции, постоянная доработка номеров – чувствуется усталость, не скрою, но я безмерно рад. Ребята с факультета, руководство вуза, родные, друзья, моя команда КВН – люди, благодаря которым я стал победителем. Впереди ждет еще более интенсивная подготовка, но я думаю – мы справимся и сможем достойно представить область на республиканском этапе конкурса. 

В Гродно определили победителя областного этапа республиканского конкурса «Студент года-2018»


Победителю действительно предстоит проделать еще большую работу – в финале конкурса «Студент года-2018» встретятся лучшие студенты из всех регионов Беларуси. Конкуренция серьезная, но Антон уверен – республиканский этап пройдет в интересном насыщенном ритме и такой же теплой и дружеской атмосфере. 

В Гродно определили победителя областного этапа республиканского конкурса «Студент года-2018»
В Гродно определили победителя областного этапа республиканского конкурса «Студент года-2018»
В Гродно определили победителя областного этапа республиканского конкурса «Студент года-2018»

В Гродно определили победителя областного этапа республиканского конкурса «Студент года-2018»

В Гродно определили победителя областного этапа республиканского конкурса «Студент года-2018»
В Гродно определили победителя областного этапа республиканского конкурса «Студент года-2018»
В Гродно определили победителя областного этапа республиканского конкурса «Студент года-2018»
В Гродно определили победителя областного этапа республиканского конкурса «Студент года-2018»

 
 
 
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Участниками областного этапа стали трое победителей вузовских туров. Гродненский государственный аграрный университет представила студентка агрономического...
 
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