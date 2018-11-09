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Шанс для "Витебска" и попытка "быков" еще дальше отбежать от зоны вылета

10.11.2018 09:10 — Разное | Tut.by  
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9 ноября в Городее стартовал 28 тур чемпионата Беларуси по футболу. В гости к местной «сахарной» команде приехали динамовцы Бреста и проиграли с минимальным счетом.

За два тура до финиша брестское «Динамо» на пять очков отстает от четвертого места, вряд ли «Витебск» и «Торпедо-БелАЗ» проиграют свои оставшиеся матчи. Все идет к тому, что амбициозный клуб из Бреста закончит чемпионат на позиции хуже, чем в прошлом году. Победив, конечно, в медийном пространстве.


Надежда на Европу растворилась в белорусском тумане… Фото: ФК «Динамо» (Брест)

После прошлого тура обострилась борьба за серебро. «Шахтер» и минское «Динамо» разделял всего один балл. Но столичный клуб добыл победу над «Слуцком» и временно поднялся на второе место.

Любая ничья или поражение могут перемешать места команд в борьбе за медали. Этим и будут интересны оставшиеся туры. Напомним, что матч «Шахтера» против БАТЭ перенесен на 21 ноября.

А в подвале турнирной таблицы своя жара. Два клуба находятся в зоне вылета, хуже всего дела обстоят у «Днепра», руководство которого уволило украинского тренера Сергея Литовченко. Могилевский клуб поедет в Минск, чтобы сразиться с другим аутсайдером — «Торпедо». Дела у «Луча» и «Смолевичей» обстоят чуть лучше, команды пока находятся вне зоны вылеты, но свалиться туда — плевое дело!

За всеми играми тура в прямом эфире можно смотреть на VOKA.TV.

10 ноября состоятся три игры:

«Ислочь» — ФК «Витебск», 14.00;

ФК «Гомель» — ФК «Минск», 16.00;

«Неман» — ФК «Смолевичи», 18.00.

11 ноября зрители увидят два сражения:

«Торпедо» (Минск) — «Днепр», 14.00;

«Торпедо-БелАЗ» — «Луч», 16.00.

Положение в чемпионате после первого дня 28-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 27 22 3 2 48 18 69
2 Динамо (Минск) 28 16 9 3 35 17 57
3 Шахтер 27 16 7 4 36 14 55
4 ФК Витебск 27 16 5 6 42 19 53
5 Торпедо-БелАЗ 27 15 5 7 32 16 50
6 Динамо (Брест) 28 13 9 6 49 29 48
7 Неман 27 11 6 10 28 27 39
8 ФК Слуцк 28 11 3 14 26 33 36
9 ФК Городея 28 8 7 13 29 32 31
10 ФК Минск 27 6 9 12 31 36 27
11 ФК Гомель 27 7 6 14 15 31 27
12 Ислочь 27 6 9 12 16 34 27
13 ФК Смолевичи 27 5 7 15 19 35 22
14 Луч 27 4 10 13 22 39 22
15 Торпедо (Минск) 27 5 6 16 17 36 21
16 Днепр 27 3 7 17 15 44 16

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Во второй день 28-го тура болельщиков ждет матч "Витебска" против "Ислочи", который для северян имеет решающее значение в борьбе за медали чемпионата.
 
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