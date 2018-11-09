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Шанс для "Витебска" и попытка "быков" еще дальше отбежать от зоны вылета
9 ноября в Городее стартовал 28 тур
За два тура до финиша брестское «Динамо» на пять очков отстает от четвертого места, вряд ли «Витебск» и «Торпедо-БелАЗ» проиграют свои оставшиеся матчи. Все идет к тому, что амбициозный клуб из Бреста закончит чемпионат на позиции хуже, чем в прошлом году. Победив, конечно, в медийном пространстве.
После прошлого тура обострилась борьба за серебро. «Шахтер» и минское «Динамо» разделял всего один балл. Но столичный клуб добыл победу над «Слуцком» и временно поднялся на второе место.
Любая ничья или поражение могут перемешать места команд в борьбе за медали. Этим и будут интересны оставшиеся туры. Напомним, что матч «Шахтера» против БАТЭ перенесен на 21 ноября.
А в подвале турнирной таблицы своя жара. Два клуба находятся в зоне вылета, хуже всего дела обстоят у «Днепра», руководство
За всеми играми тура в прямом эфире можно смотреть на
10 ноября состоятся три игры:
«Ислочь» — ФК «Витебск», 14.00;
ФК «Гомель» — ФК «Минск», 16.00;
«Неман» — ФК «Смолевичи», 18.00.
11 ноября зрители увидят два сражения:
«Торпедо» (Минск) — «Днепр», 14.00;
«Торпедо-БелАЗ» — «Луч», 16.00.
Положение в чемпионате после первого дня 28-го тура:
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Во второй день 28-го тура болельщиков ждет матч "Витебска" против "Ислочи", который для северян имеет решающее значение в борьбе за медали чемпионата.
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