Минимальная зарплата за октябрь 2018 г индексироваться не будет

Минтруда ссылается на информацию Национального статистического комитета, согласно которой, индекс потребительских цен за октябрь 2018 г к сентябрю 2018 г составил 100,5%.





Как сообщает министерство, индексация за октябрь 2018 г произведена в виде единовременного пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.





Индекс потребительских цен за октябрь 2018 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2018 г – месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.





В связи с этим вышеназванные виды доходов, а также минимальная заработная плата, установленная постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1022 от 28 декабря 2017 г в размере 305 бел руб, за октябрь 2018 г не индексируются.