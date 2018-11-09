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Минимальная зарплата за октябрь 2018 г индексироваться не будет

10.11.2018 09:20 — Разное | Партизан  
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Минимальная заработная плата и денежные доходы населения Беларуси за октябрь 2018 г не индексируются. Информация об этом размещена на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РБ.

Минтруда ссылается на информацию Национального статистического комитета, согласно которой, индекс потребительских цен за октябрь 2018 г к сентябрю 2018 г составил 100,5%.

Как сообщает министерство, индексация за октябрь 2018 г произведена в виде единовременного пересмотра денежных доходов (заработной платы, государственных стипендий обучающимся, стипендий клиническим ординаторам, стипендий работникам, направленным на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт), получаемых из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

Индекс потребительских цен за октябрь 2018 г. не превысил пятипроцентного порога к январю 2018 г – месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите городского, районного исполнительного комитета.

В связи с этим вышеназванные виды доходов, а также минимальная заработная плата, установленная постановлением Совета Министров Республики Беларусь №1022 от 28 декабря 2017 г в размере 305 бел руб, за октябрь 2018 г не индексируются.
 
 
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Минимальная заработная плата и денежные доходы населения Беларуси за октябрь 2018 г не индексируются. Информация об этом размещена на официальном сайте...
 
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