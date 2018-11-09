Ноябрь удивляет. Житель Глуска нашел два огромных подосиновика









«Радзіма» . Интересно, что такой сюрприз заядлый грибник получил накануне своего дня рождения, пишет газета





Вообще, Александр Толстик с женой пошли в лес за черными груздями. Когда увидели подосиновики-гиганты, не поверили глазам: грибы к тому же были крепкими и чистыми — без червей.





Дома находку взвесили: 920 и 950 граммов.