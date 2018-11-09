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Ноябрь удивляет. Житель Глуска нашел два огромных подосиновика

10.11.2018 09:14 — Разное | Партизан  
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Два подосиновика-великана на днях нашел глусчанин Александр Толстик. Огромные грибы — почти по килограмму каждый! — росли в лесу возле деревни Балашевичи.



Интересно, что такой сюрприз заядлый грибник получил накануне своего дня рождения, пишет газета «Радзіма».

Вообще, Александр Толстик с женой пошли в лес за черными груздями. Когда увидели подосиновики-гиганты, не поверили глазам: грибы к тому же были крепкими и чистыми — без червей.

Дома находку взвесили: 920 и 950 граммов.

 
 
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Два подосиновика-великана на днях нашел глусчанин Александр Толстик. Огромные грибы — почти по килограмму каждый! — росли в лесу возле деревни Балашевичи.
 
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