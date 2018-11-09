|
Ноябрь удивляет. Житель Глуска нашел два огромных подосиновика
Два подосиновика-великана на днях нашел глусчанин Александр Толстик. Огромные грибы — почти по килограмму каждый! — росли в лесу возле деревни Балашевичи.
Интересно, что такой сюрприз заядлый грибник получил накануне своего дня рождения, пишет газета
Вообще, Александр Толстик с женой пошли в лес за черными груздями. Когда увидели подосиновики-гиганты, не поверили глазам: грибы к тому же были крепкими и чистыми — без червей.
Дома находку взвесили: 920 и 950 граммов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Два подосиновика-великана на днях нашел глусчанин Александр Толстик. Огромные грибы — почти по килограмму каждый! — росли в лесу возле деревни Балашевичи.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)