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УЕФА назвал лучшего футболиста тура в Лиге чемпионов
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал нападающего лондонского Тоттенхэма Харри Кейна лучшим игроком четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
6 ноября Тоттенхэм одержал волевую победу над голландским ПСВ 2:1, а Харри Кейн оформил дубль.
Конкурентами английского форварда за звание лучшего игрока недели были Карима Бензема (Реал), Милан Павков (Црвена Звезда) и Рияд Марез (Манчестер Сити).
После четырех туров Лиги чемпионов Кейн с четырьмя забитыми голами вместе с Робертом Левандовски (Бавария) и Пауло Дибалой (Ювентус) разделяет третье место лучших бомбардиров турнира.
Тоттенхэм победил ПСВ со счетом 2:1 в четвертом туре Лиги чемпионов.
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал нападающего лондонского Тоттенхэма Харри Кейна лучшим игроком четвертого тура группового этапа Лиги...
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