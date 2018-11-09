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Житель Белоозерска ездил с распечатанными на принтере водительскими правами

10.11.2018 09:15 — Разное | Аргументы и факты  
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Житель Белоозерска ездил с распечатанными на принтере водительскими правами
АиФ

Сотрудники ГАИ остановили для проверки документов 34-летнего водителя BMW. Выяснилось, что мужчина лишен прав на вождение с 2016 года. Отличались фотографии на удостоверении и в базе данных. 

Была назначена техническая экспертиза документов. 

Заключение эксперта подтвердило подозрения о подделке: при изготовлении использовался цветной принтер, а ультрафиолетовая защита водительского удостоверения была имитирована, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

Житель Белоозерска ездил с распечатанными на принтере водительскими правами
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В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 статьи 380, предусматривающей ответственность за подделку, изготовление, использование либо сбыт поддельных...
 
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