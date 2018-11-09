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14 ноября - День борьбы с диабетом

10.11.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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  Ежегодно 14 ноября во всем мире проводится Всемирный день борьбы против диабета, целью которого является повышение уровня информированности населения о проблемах диабета и связанных с ним осложнениях, информирование общественности о его причинах, симптомах и лечении. Логотипом Всемирного дня диабета является синий круг. Во многих культурах круг символизирует жизнь и здоровье, а синий цвет обозначает небо, которое объединяет все народы, и цвет флага ООН.

  Тема Всемирного дня борьбы с диабетом 2018 и 2019 годов — СЕМЬЯ И ДИАБЕТ. Показано, что поддержка семьи оказывает существенное влияние на течение заболевания, способствуя улучшению состояния здоровья людей, страдающих диабетом. 



  Пинский горисполком



 
 
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  Ежегодно 14 ноября во всем мире проводится Всемирный день борьбы против диабета, целью которого является повышение уровня информированности населения о...
 
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