14 ноября - День борьбы с диабетом

Ежегодно 14 ноября во всем мире проводится Всемирный день борьбы против диабета, целью которого является повышение уровня информированности населения о проблемах диабета и связанных с ним осложнениях, информирование общественности о его причинах, симптомах и лечении. Логотипом Всемирного дня диабета является синий круг. Во многих культурах круг символизирует жизнь и здоровье, а синий цвет обозначает небо, которое объединяет все народы, и цвет флага ООН.

Тема Всемирного дня борьбы с диабетом 2018 и 2019 годов — СЕМЬЯ И ДИАБЕТ. Показано, что поддержка семьи оказывает существенное влияние на течение заболевания, способствуя улучшению состояния здоровья людей, страдающих диабетом.







Пинский горисполком